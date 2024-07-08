Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Киеву. Есть погибшие и раненые

В Днепровском районе Киева четыре человека погибли во время повторной российской атаки 8 июля.

Повторная атака на Киев

Повторные обстрелы столицы. Предварительно падение обломков зафиксировано в Днепровском районе. Частичное разрушение здания медицинского центра. Известно о 4 погибших и 3 травмированных. Информация уточняется, — говорится в сообщении ГСЧС. Поделиться

На месте работают спасатели.

РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог

Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.