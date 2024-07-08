Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Киеву. Есть погибшие и раненые

В Днепровском районе Киева четыре человека погибли во время повторной российской атаки 8 июля.
Главные тезисы
- В Днепровском районе Киева произошла повторная российская ракетная атака, повлекшая гибель четырех человек и ранение трех других.
- Массированные комбинированные атаки войск РФ по Украине 8 июля включают в себя запуски крылатых ракет из разных типов вооружения, включая ракеты "Кинжал" и "Калибров".
- Оккупанты применяют баллистику и привлекают бомбардировщики Ту-95 в атаках на украинские города, такие как Киев, Днепр и Кривой Рог.
- Российские войска также применяют группу самолетов Ту-22М3 и угрожают пусками ракет типа Х-22, что создает серьезную угрозу мирному населению.
- Следует следить за последними новостями о ситуации с ракетной атакой на Украину и принимать необходимые меры по защите и безопасности.
Повторная атака на Киев
На месте работают спасатели.
РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.
Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.
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