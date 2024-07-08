Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Киеву. Есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Киеву. Есть погибшие и раненые

ДСНС Украины
Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Киеву
Read in English
Читати українською

В Днепровском районе Киева четыре человека погибли во время повторной российской атаки 8 июля.

Главные тезисы

  • В Днепровском районе Киева произошла повторная российская ракетная атака, повлекшая гибель четырех человек и ранение трех других.
  • Массированные комбинированные атаки войск РФ по Украине 8 июля включают в себя запуски крылатых ракет из разных типов вооружения, включая ракеты "Кинжал" и "Калибров".
  • Оккупанты применяют баллистику и привлекают бомбардировщики Ту-95 в атаках на украинские города, такие как Киев, Днепр и Кривой Рог.
  • Российские войска также применяют группу самолетов Ту-22М3 и угрожают пусками ракет типа Х-22, что создает серьезную угрозу мирному населению.
  • Следует следить за последними новостями о ситуации с ракетной атакой на Украину и принимать необходимые меры по защите и безопасности.

Повторная атака на Киев

Повторные обстрелы столицы. Предварительно падение обломков зафиксировано в Днепровском районе. Частичное разрушение здания медицинского центра. Известно о 4 погибших и 3 травмированных. Информация уточняется, — говорится в сообщении ГСЧС.

На месте работают спасатели.

РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог

Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Битва за Киев. Как сбивали вертолеты РФ вблизи столицы — новое видео
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Воздушных силах ВСУ поделились подробностями отражения атаки РФ на Киев
Искандер
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Виталий Кличко
Ракеты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?