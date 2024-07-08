Сили ППО збили 30 ракет під час масованої атаки РФ на Україну

8 липня під час комбінованої ракетної атаки Росії на Україну протиповітряна оборона збила 30 ракет з 38 запущених.
Головні тези:
- Росія запустила на Україну 8 липня 38 ракет різних типів, наслідком чого стали жертви та руйнування інфраструктури.
- Протиповітряна оборона збила 30 ракет з 38 запущених.
- Російська атака призвела до загибелі людей і значних матеріальних збитків у різних містах, включаючи Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ на Донеччині.
- Підтримка міжнародного співтовариства у реакції на злочинні дії РФ є важливою для захисту суверенітету України та припинення агресії.
Повітряні сили озвучили кількість збитих ракет РФ
Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.
Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
4 балістичні ракети "Іскандер-М";
1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
13 крилатих ракет Х-101;
14 крилатих ракет "Калібр";
2 крилаті ракети Х-22;
3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
3 балістичні ракети "Іскандер-М";
11 крилатих ракет Х-101;
12 крилатих ракет "Калібр";
3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
Росія масовано атакувала Україну 8 липня
Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».
У Києві станом на зараз відомо про 17 загиблих та 45 постраждалих. Під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» — там розбирають завали.
Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.
Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.
У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.
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