Сили ППО збили 30 ракет під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили 30 ракет під час масованої атаки РФ на Україну

Микола Олещук
Сили ППО збили 30 ракет під час масованої атаки РФ на Україну

8 липня під час комбінованої ракетної атаки Росії на Україну протиповітряна оборона збила 30 ракет з 38 запущених.

Головні тези:

  • Росія запустила на Україну 8 липня 38 ракет різних типів, наслідком чого стали жертви та руйнування інфраструктури.
  • Протиповітряна оборона збила 30 ракет з 38 запущених.
  • Російська атака призвела до загибелі людей і значних матеріальних збитків у різних містах, включаючи Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ на Донеччині.
  • Підтримка міжнародного співтовариства у реакції на злочинні дії РФ є важливою для захисту суверенітету України та припинення агресії.

Повітряні сили озвучили кількість збитих ракет РФ

Як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, близько 10-ї ранку ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Всього, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів: 

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";

  • 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";

  • 13 крилатих ракет Х-101;

  • 14 крилатих ракет "Калібр";

  • 2 крилаті ракети Х-22;

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";

  • 11 крилатих ракет Х-101;

  • 12 крилатих ракет "Калібр";

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця, — зазначив Микола Олещук.

Росія масовано атакувала Україну 8 липня

Зранку російські війська масовано атакували Україну ракетами. Для атаки росіяни задіяли щонайменше 6 бортів бомбардувальників-ракетоносців Ту-95 (носії ракет Х-101) і два борти МіГ-31К, які запустили ракети «Кинджал».

У Києві станом на зараз відомо про 17 загиблих та 45 постраждалих. Під атаку росіян потрапив один із корпусів дитячої лікарні «Охматдит» — там розбирають завали.

Також стало відомо, що унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.

Під ударами опинились Кривий Ріг та Дніпро. У Кривому Розі щонайменше 10 загиблих та понад 30 постраждалих, у Дніпрі — один загиблий та 12 постраждалих.

У Покровську на Донеччині від ракетної атаки загинули троє людей. Там є влучання в підприємство — саме на його території загинули чоловіки.

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