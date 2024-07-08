У Києві внаслідок обстрілу РФ зруйновані або пошкоджені підстанції ДТЕК

Унаслідок російського масованого обстрілу Києва 8 липня три трансформаторних підстанції ДТЕК були зруйновані або пошкоджені, також пошкоджені електромережі.
Головні тези:
- 3 трансформаторні підстанції ДТЕК у Києві були зруйновані або пошкоджені внаслідок масованого обстрілу РФ.
- Енергетики вже працюють на місцях, щоб відновити роботу підстанцій та електромереж.
- Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку на Україну з застосуванням ракет різного типу.
- Повідомлення про пуски крилатих ракет, урочистість бомбардувальників та інші види озброєння надходять із різних міст України.
- Напад РФ призвів до пошкоджень не лише енергетичних об'єктів, але і загрожує мирному населенню різних регіонів країни.
У Києві повністю зруйновані або пошкоджені три підстанції
Вказується, що енергетики вже працюють на місцях.
РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг
Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.
Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.
За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.
Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.
Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.
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