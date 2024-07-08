В Киеве в результате обстрела РФ разрушены или повреждены подстанции ДТЭК
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве в результате обстрела РФ разрушены или повреждены подстанции ДТЭК

ДТЭК
В Киеве в результате обстрела РФ разрушены или повреждены подстанции ДТЭК
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В результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.

Главные тезисы

  • 3 трансформаторные подстанции ДТЭК в Киеве были разрушены или повреждены в результате массированного обстрела РФ.
  • Энергетики уже работают на местах, чтобы возобновить работу подстанций и электросетей.
  • Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет разного типа.
  • Сообщения о пусках крылатых ракет, торжественность бомбардировщиков и другие виды вооружения поступают из разных городов Украины.
  • Нападение РФ привело к повреждениям не только энергетических объектов, но и грозит мирному населению разных регионов страны.

В Киеве полностью разрушены или повреждены три подстанции

В Голосеевском и Шевченковском районах были разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции ДТЭК. Также повреждены электросети, — говорится в сообщении.

Указывается, что энергетики уже работают на местах.

РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог

Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.

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