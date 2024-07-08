В Киеве в результате обстрела РФ разрушены или повреждены подстанции ДТЭК

В результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.
Главные тезисы
- 3 трансформаторные подстанции ДТЭК в Киеве были разрушены или повреждены в результате массированного обстрела РФ.
- Энергетики уже работают на местах, чтобы возобновить работу подстанций и электросетей.
- Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку на Украину с применением ракет разного типа.
- Сообщения о пусках крылатых ракет, торжественность бомбардировщиков и другие виды вооружения поступают из разных городов Украины.
- Нападение РФ привело к повреждениям не только энергетических объектов, но и грозит мирному населению разных регионов страны.
В Киеве полностью разрушены или повреждены три подстанции
Указывается, что энергетики уже работают на местах.
РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.
Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.
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