Силы ПВО сбили 30 ракет во время массированной атаки РФ на Украину

8 июля во время комбинированной ракетной атаки России на Украину противовоздушная оборона сбила 30 ракет из 38 запущенных.
Главные тезисы
- Силы ПВО сбили 30 ракет из 38 во время комбинированной ракетной атаки России на Украину.
- Российские военные использовали различные типы ракет, включая 'Кинжал', 'Искандер-М', 'Циркон', 'Х-101', 'Калибр' и другие.
- Стратегические объекты в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах пострадали от массированных ракетных обстрелов.
- Международное сообщество должно решительно реагировать на преступления российских вооруженных сил против Украины.
Воздушные силы озвучили количество сбитых ракет РФ
Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.
Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
4 баллистические ракеты "Искандер-М";
1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";
13 крылатых ракет Х-101;
14 крылатых ракет "Калибр";
2 крылатые ракеты Х-22;
3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:
1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
3 баллистические ракеты "Искандер-М";
11 крылатых ракет Х-101;
12 крылатых ракет "Калибр";
3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Россия массированно атаковала Украину 8 июля
Утром российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».
В Киеве по состоянию на данный момент известно о 17 погибших и 45 пострадавших. Под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы «Охматдет» — там разбирают завалы.
Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.
Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.
В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.
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