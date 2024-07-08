Силы ПВО сбили 30 ракет во время массированной атаки РФ на Украину

8 июля во время комбинированной ракетной атаки России на Украину противовоздушная оборона сбила 30 ракет из 38 запущенных.

Воздушные силы озвучили количество сбитых ракет РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца, — отметил Николай Олещук. Поделиться

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

Утром российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

В Киеве по состоянию на данный момент известно о 17 погибших и 45 пострадавших. Под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы «Охматдет» — там разбирают завалы.

Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.