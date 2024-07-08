Силы ПВО сбили 30 ракет во время массированной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 30 ракет во время массированной атаки РФ на Украину

Николай Олещук
Силы ПВО сбили 30 ракет во время массированной атаки РФ на Украину
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8 июля во время комбинированной ракетной атаки России на Украину противовоздушная оборона сбила 30 ракет из 38 запущенных.

Главные тезисы

  • Силы ПВО сбили 30 ракет из 38 во время комбинированной ракетной атаки России на Украину.
  • Российские военные использовали различные типы ракет, включая 'Кинжал', 'Искандер-М', 'Циркон', 'Х-101', 'Калибр' и другие.
  • Стратегические объекты в Киеве, Кривом Роге, Днепре и других городах пострадали от массированных ракетных обстрелов.
  • Международное сообщество должно решительно реагировать на преступления российских вооруженных сил против Украины.

Воздушные силы озвучили количество сбитых ракет РФ

Как сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, около 10 утра враг нанес комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет разных типов:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 4 баллистические ракеты "Искандер-М";

  • 1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

  • 13 крылатых ракет Х-101;

  • 14 крылатых ракет "Калибр";

  • 2 крылатые ракеты Х-22;

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушной обороне удалось уничтожить 30 вражеских ракет:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

  • 3 баллистические ракеты "Искандер-М";

  • 11 крылатых ракет Х-101;

  • 12 крылатых ракет "Калибр";

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца, — отметил Николай Олещук.

Россия массированно атаковала Украину 8 июля

Утром российские войска массированно атаковали Украину ракетами. Для атаки россияне задействовали по меньшей мере 6 бортов бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 (носители ракет Х-101) и два борта МиГ-31К, запустившие ракеты «Кинжал».

В Киеве по состоянию на данный момент известно о 17 погибших и 45 пострадавших. Под атаку россиян попал один из корпусов детской больницы «Охматдет» — там разбирают завалы.

Также стало известно, что в результате российского массированного обстрела Киева 8 июля три трансформаторных подстанции ДТЭК были разрушены или повреждены, также повреждены электросети.

Под ударами оказались Кривой Рог и Днепр. В Кривом Роге не менее 10 погибших и более 30 пострадавших, в Днепре — один погибший и 12 пострадавших.

В Покровске Донецкой области от ракетной атаки погибли три человека. Там есть попадание в предприятие — именно на его территории погибли мужчины.

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