Почти все корпуса "Охматдета" повреждены ракетным ударом РФ, есть погибшие — фото

В результате российского обстрела 8 июля пострадала Национальная детская специализированная больница Минздрава Украины "Охматдет". Известно про 2 погибших и 15 раненых.

В "Охматдете" повреждены практически все здания ракетным ударом РФ

Источники Online.UA в больнице "Охматдет" сообщают, что в отделении реанимации медперсонала порубило руки осколками из-за разрушения внутри помещения из-за ракетных обстрелов РФ. Поделиться

Также, по словам заместителя отделения трансплантации костного мозга НДСЛ "Охматдет" Александра Лисицы, в результате очередного преступления россиян пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностически лечебного учреждения.

Новый корпус — тоже. Вопрос — в масштабе разрушений, — заметил медик. Поделиться

Он добавил, что корпус диализа (острых интоксикаций) почти полностью разрушен, ведь именно у него произошло "основное попадание".

На вопрос, есть ли пострадавшие (дети, взрослые, работники) врач ответил: "Есть".

Сейчас тяжело сказать, считаем, сколько утрат. Однозначно, есть, — уточнил Лиса.

В пресс-службе "Охматдета" официально подтвердили:

Повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, пострадали.

Сейчас на месте работают соответствующие службы по ликвидации последствий, помощи пациентам и сотрудникам. Детали впоследствии. Поделиться

В "Охматдете" погибли два человека

В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" только что стало известно о двух погибших. Спасатели разбирают основные завалы, чтобы дать людям воздух.

Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По словам министра, непосредственно в помещениях детской больницы известно о двух погибших и 15 раненых.

Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, может быть, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас есть еще где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух. Игорь Клименко Министр внутренних дел

Министр отметил, что в Киеве был организован зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.

Также он добавил, что в настоящее время информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время, есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Россия атаковала "Охматдет": что известно

Ракетным ударом РФ 8 июля разрушено одно из отделений больницы. Продолжаются спасательно-поисковые работы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что детей из разрушенной Россией больницы переводят в другие медучреждения города.

Десятки людей помогают разбирать завалы в больнице.

Зеленский подчеркнул, что Россия прекрасно знает, куда она запускает ракеты.