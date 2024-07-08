Почти все корпуса "Охматдета" повреждены ракетным ударом РФ, есть погибшие — фото

В результате российского обстрела 8 июля пострадала Национальная детская специализированная больница Минздрава Украины "Охматдет". Известно про 2 погибших и 15 раненых.
Главные тезисы
- Почти все корпуса больницы “Охматдет” в Киеве повреждены в результате ракетного удара со стороны России.
- В результате атаки погибли два человека, 15 раненых. Продолжаются спасательные работы по поиску пострадавших.
- Мировое сообщество должно оказать поддержку Украине и требовать ответственности России за преступления против человечности.
- Мэр Киева организовал перевод пострадавших детей из разрушенной больницы в другие медучреждения.
В "Охматдете" повреждены практически все здания ракетным ударом РФ
Также, по словам заместителя отделения трансплантации костного мозга НДСЛ "Охматдет" Александра Лисицы, в результате очередного преступления россиян пострадали почти все корпуса многопрофильного диагностически лечебного учреждения.
Он добавил, что корпус диализа (острых интоксикаций) почти полностью разрушен, ведь именно у него произошло "основное попадание".
На вопрос, есть ли пострадавшие (дети, взрослые, работники) врач ответил: "Есть".
Сейчас тяжело сказать, считаем, сколько утрат. Однозначно, есть, — уточнил Лиса.
В пресс-службе "Охматдета" официально подтвердили:
Повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла, пострадали.
В "Охматдете" погибли два человека
В результате ракетного удара по детской больнице "Охматдет" только что стало известно о двух погибших. Спасатели разбирают основные завалы, чтобы дать людям воздух.
Об этом рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
По словам министра, непосредственно в помещениях детской больницы известно о двух погибших и 15 раненых.
Министр отметил, что в Киеве был организован зеленый коридор, по которому детей вывозят на левый берег.
Также он добавил, что в настоящее время информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время, есть вероятность, что под завалами могут быть дети.
Россия атаковала "Охматдет": что известно
Ракетным ударом РФ 8 июля разрушено одно из отделений больницы. Продолжаются спасательно-поисковые работы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что детей из разрушенной Россией больницы переводят в другие медучреждения города.
Десятки людей помогают разбирать завалы в больнице.
Зеленский подчеркнул, что Россия прекрасно знает, куда она запускает ракеты.
Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас об этом не молчал и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает.
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