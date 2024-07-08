Майже всі корпуси "Охматдиту" пошкоджені ракетним ударом РФ, є загиблі — фото

Внаслідок російського обстрілу 8 липня постраждала Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит". Відомо про 2 загиблих та 15 поранених.
Головні тези:
- Майже всі корпуси Національної дитячої спеціалізованої лікарні “Охматдит” у Києві пошкоджені ракетним ударом РФ.
- Президент України заявив про обов'язкову відповідальність Росії за злочини проти людей та дітей.
- У лікарні загинуло двоє людей, є 15 поранених. Проводяться рятувальні роботи для звільнення з-під завалів поранених.
- Росія атакувала лікарню “Охматдит” у Києві, зруйнувавши одне з відділень. Мер Києва організував переведення постраждалих до інших медзакладів.
- Світова спільнота має підтримати Україну у протистоянні агресії Росії та у наданні допомоги постраждалим від ракетного удару.
В “Охматдиті” пошкоджено практично всі будівлі ракетним ударом РФ
Також, за словами заступника відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит" Олександра Лисиці, внаслідок чергового злочину росіян постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.
Він додав, що корпус діалізу (гострих інтоксикацій) — майже повністю зруйновано, адже саме в нього відбулось "основне влучання".
На запитання, чи є постраждалі (діти, дорослі, працівники), лікар відповів: "Є".
Зараз важко сказати, рахуємо, скільки втрат. Однозначно є, — уточнив Лисиця.
У пресслужбі "Охматдиту" офіційно підтвердили:
Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі.
У “Охматдиті” загинуло двоє людей
Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" тільки що стало відомо про двох загиблих. Рятувальники розбирають основні завали, щоб дати людям повітря.
Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
За словами міністра, безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні відомо про двох загиблих та 15 поранених.
Міністр відзначив, що у Києві було організовано зелений коридор, по якому дітей вивозять на лівий берег.
Також він додав, що наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.
Росія атакувала “Охматдит”: що відомо
Ракетним ударом РФ 8 липня зруйноване одне з відділень лікарні. Тривають рятувально-пошукові роботи.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дітей зі зруйнованої Росією лікарні переводять у інші медзакладі міста.
Десятки людей допомагають розбирати завали у лікарні.
Зеленський наголосив, що Росія прекрасно знає, куди вона запускає ракети.
Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.
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