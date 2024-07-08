Майже всі корпуси "Охматдиту" пошкоджені ракетним ударом РФ, є загиблі — фото

В “Охматдиті” пошкоджено практично всі будівлі ракетним ударом РФ

Джерела Online.UA у лікарні “Охматдит” повідомляють, що у відділенні реанімації медперсоналу посікло руки осколками через руйнування всередині приміщення через ракетний обстріл РФ. Поширити

Також, за словами заступника відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит" Олександра Лисиці, внаслідок чергового злочину росіян постраждали майже всі корпуси багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.

Новий корпус — також. Питання — в масштабі руйнувань, — зауважив медик. Поширити

Він додав, що корпус діалізу (гострих інтоксикацій) — майже повністю зруйновано, адже саме в нього відбулось "основне влучання".

На запитання, чи є постраждалі (діти, дорослі, працівники), лікар відповів: "Є".

Зараз важко сказати, рахуємо, скільки втрат. Однозначно є, — уточнив Лисиця.

У пресслужбі "Охматдиту" офіційно підтвердили:

Пошкоджено корпуси лікарні, зруйновані деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки, є постраждалі.

Зараз на місці працюють відповідні служби для ліквідації наслідків, допомоги пацієнтам та співробітникам. Деталі згодом. Поширити

У “Охматдиті” загинуло двоє людей

Внаслідок ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" тільки що стало відомо про двох загиблих. Рятувальники розбирають основні завали, щоб дати людям повітря.

Про це розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, безпосередньо в приміщеннях дитячої лікарні відомо про двох загиблих та 15 поранених.

Проводимо рятувальні роботи, щоб максимально швидко звільнити з-під завалів людей. Це і діти, можливо, і лікарський персонал. Як мінімум ми не можемо вийти на зв'язок з 2 лікарями. У нас ще є десь 1:15-1:20, щоб розібрати основні завали, щоб людям дати повітря. Ігор Клименко Міністр внутрішніх справ

Міністр відзначив, що у Києві було організовано зелений коридор, по якому дітей вивозять на лівий берег.

Також він додав, що наразі інформації про загиблих неповнолітніх немає. Водночас є ймовірність, що під завалами можуть бути діти.

Росія атакувала “Охматдит”: що відомо

Ракетним ударом РФ 8 липня зруйноване одне з відділень лікарні. Тривають рятувально-пошукові роботи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дітей зі зруйнованої Росією лікарні переводять у інші медзакладі міста.

Десятки людей допомагають розбирати завали у лікарні.

Зеленський наголосив, що Росія прекрасно знає, куди вона запускає ракети.