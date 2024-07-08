Російські ракети поцілили по відділенню діалізу "Охматдиту" — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські ракети поцілили по відділенню діалізу "Охматдиту" — відео

Охматдит
Джерело:  online.ua

8 липня Росія здійснила терористичний акт проти найбільшої дитячої лікарні України “Охматдит”. Ракетний удар зруйнував відділення діалізу, де важкохворі діти проходять терапію.

Головні тези:

  • Російська ракетна атака призвела до руйнування відділення діалізу в дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.
  • Мета масованого ракетного удару Росії була спрямована на велику дитячу медичну установу.
  • Міністр охорони здоров'я та президент України реагували на напад, наголошуючи на жорстокості дій РФ та необхідності міжнародної реакції.
  • Невідома кількість загиблих та поранених під завалами дитячої лікарні вимагає негайних пошуково-рятувальних операцій.
  • Світова спільнота має вимагати відповідальності від Росії за злочини проти мирного населення та дітей України.

Ракета РФ зруйнувала відділення “Охматдиту”, де діти отримували діаліз

У “Охматдиті” продовжуються пошуково-рятувальні роботи після масованої рааетної атаки Росії.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відреагував на жорстоку атаку РФ по хворих дітях.

Жертви, на жаль, є. Удар по "Охмадиту" прийшовся на корпус, де діти отримували діаліз. Пошкоджені реанімаційні, операційні, онкологічне відділення. Найперше завдання — перевезти пацієнтів туди, де є ШВЛ, кисень.

Віктор Ляшко

Віктор Ляшко

Міністр охорони здоров’я України

Під лікарню масово прибувають люди, занепокоєні тим, що не знають, де їх родичі, які лікувалися в “Охматдиті”.

Десятки жителів Києва прибули в “Охматдит”, щоб допомогти розбирати завали.

Мер Києва Кличко назвав “геноцидом” дії Росії щодо дитячої лікарні “Охматдит”.

О 12.56 стало відомо, що з “Охматдиту” виносять тіло загиблого.

Дивом врятувався лікар з “Охматдиту”, якій під час ракетної атаки робив операцію дитині.

Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив про руйнівний удар РФ по найбільшій дитячій лікарні України.

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

Зеленський наголосив, що Росія прекрасно знає, куди вона запускає ракети.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.

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