Ракетний удар РФ зруйнував дитячу лікарню "Охматдит" у Києві — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетний удар РФ зруйнував дитячу лікарню "Охматдит" у Києві — відео

Володимир Зеленський
Охматдит

У Києві під час російського обстрілу 8 липня пошкоджено приміщення дитячої лікарні “Охматдит”. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть бути діти.

Головні тези:

  • Російський ракетний удар знищив дитячу лікарню Охматдит у Києві, що може мати трагічні наслідки для дітей та персоналу.
  • Президент України Зеленський засудив атаку РФ та вимагає відповідальності за цей кривавий акт.
  • Українські медичні працівники та рятувальники активно займаються пошуково-рятувальними операціями під завалами госпіталю.
  • Міська влада Києва переводить дітей з пошкодженої лікарні в інші медичні заклади для надання необхідної допомоги.
  • Світ має бачити злочини Росії проти людності, зокрема атаку на дитячу лікарню, щоб уникнути мовчання та недопущення подібних трагедій у майбутньому.

Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві

Президент України Володимир Зеленський повідомив про руйнівний удар РФ по найбільшій дитячій лікарні України.

Дитяча лікарня «Охматдит» у Києві. Одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно ДИТЯЧА лікарня. «Охматдит» врятував та повернув здоровʼя тисячам дітей. Зараз лікарня пошкоджена російським ударом, під завалами люди, точна кількість поранених і загиблих наразі невідома. Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський наголосив, що Росія прекрасно знає, куди вона запускає ракети.

Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом. Дуже важливо, щоб світ зараз не мовчав про це і щоб кожен бачив, що таке Росія, що вона робить.

Росія атакувала “Охматдит”: що відомо

Ракетним ударом РФ зруйноване одне з відділень лікарні. Тривають рятувально-пошукові роботи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дітей зі зруйнованої Росією лікарні переводять у інші медзакладі міста.

Десятки людей допомагають розбирати завали у лікарні.

З’являються все нові відео з місця ракетного удару РФ.

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