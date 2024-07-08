Ракетний удар РФ зруйнував дитячу лікарню "Охматдит" у Києві — відео

У Києві під час російського обстрілу 8 липня пошкоджено приміщення дитячої лікарні “Охматдит”. Продовжуються пошуково-рятувальні роботи, під завалами можуть бути діти.
Головні тези:
- Російський ракетний удар знищив дитячу лікарню Охматдит у Києві, що може мати трагічні наслідки для дітей та персоналу.
- Президент України Зеленський засудив атаку РФ та вимагає відповідальності за цей кривавий акт.
- Українські медичні працівники та рятувальники активно займаються пошуково-рятувальними операціями під завалами госпіталю.
- Міська влада Києва переводить дітей з пошкодженої лікарні в інші медичні заклади для надання необхідної допомоги.
- Світ має бачити злочини Росії проти людності, зокрема атаку на дитячу лікарню, щоб уникнути мовчання та недопущення подібних трагедій у майбутньому.
Зеленський відреагував на атаку РФ по дитячій лікарні “Охматдит” у Києві
Президент України Володимир Зеленський повідомив про руйнівний удар РФ по найбільшій дитячій лікарні України.
Зеленський наголосив, що Росія прекрасно знає, куди вона запускає ракети.
Росія атакувала “Охматдит”: що відомо
Ракетним ударом РФ зруйноване одне з відділень лікарні. Тривають рятувально-пошукові роботи.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дітей зі зруйнованої Росією лікарні переводять у інші медзакладі міста.
Десятки людей допомагають розбирати завали у лікарні.
З’являються все нові відео з місця ракетного удару РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-