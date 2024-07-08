У Києві внаслідок ракетної атаки РФ є постраждалі та руйнація інфраструктури

8 липня російські терористи вдруге вдались до ракетного обстрілу. У Києві зафіксовано падіння уламків в низці районів, є постраждалі.

РФ атакувала Київ: що відомо

Вдруге масштабна повітряна тривога пролунала вже близько о 09:50. Тоді ж Повітряні сили заявили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Вже о 10:14 Київська обласна військова адміністрація (ОВА) заявила про роботу ППО на території регіону. Цивільних закликали дотримуватись інформаційної тиші та перебувати в укриттях.

Станом на 11:03 відомо про падіння уламків в:

Солом’янському;

Дніпровському;

Дарницькому;

Деснянському;

Шевченківському;

Голосіївському районах.

Згідно з попередніми даними:

у Солом’янському районі — пошкодження офісної будівлі;

у Голосіївському — уламки впали біля житлового будинку;

у Дніпровському — палають уламки в житловій забудові.

у Дарницькому районі — пошкоджено приватний будинок;

у Деснянському районі — займання будинку.

На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Станом на зараз відомо про одну потерпілу, поранення не критичні для життя. Інформація уточнюється.

За словами мера Києва Віталія Кличка, наразі відомо про трьох постраждалих. Одного з них було госпіталізовано, іншим двом — надано допомогу на місці.

Перевіряємо інформацію про одного загиблого, — відзначив міський голова.

Об 11.10 Кличко повідомив, що є влучання російської ракети у дитячий медичний заклад.

Об 11.23 Кличко повідомив про 9 постраждалих у різних районах Києва, шестеро з них - у лікарні.

Росія атакувала Україну крилатими ракетами

Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.