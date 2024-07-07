Росія за добу атакувала понад 80 об’єктів інфраструктури України

За 6 липня Росія атакувала в Україні 130 населених пунктів та 83 об’єкти інфраструктури.

Росія регулярно обстрілює об’єкти української інфраструктури

Як зазначається, загалом протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Окупанти працювали з різних видів озброєння, серед іншого: міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.

Який стан української енергетики

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

Проте стало відомо, що компанія ДТЕК проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для будівництва Полтавської ВЕС на 650 МВт.