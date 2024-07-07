Росія за добу атакувала понад 80 об’єктів інфраструктури України

За 6 липня Росія атакувала в Україні 130 населених пунктів та 83 об’єкти інфраструктури.
Головні тези:
- Українська енергетика зазнала серйозних пошкоджень через російські удари, що викликало дефіцит електроенергії в країні.
- Відновлення енергетичного потенціалу України можливе за допомогою використання вітроенергетики.
- Планується будівництво Полтавської вітрової електростанції на 650 МВт для компенсації втрат української енергетики.
- Вітроенергетика може стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в період російської агресії.
Росія регулярно обстрілює об’єкти української інфраструктури
Як зазначається, загалом протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.
Окупанти працювали з різних видів озброєння, серед іншого: міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.
Який стан української енергетики
Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.
Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.
Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.
Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.
Проте стало відомо, що компанія ДТЕК проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для будівництва Полтавської ВЕС на 650 МВт.
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