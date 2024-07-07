Росія за добу атакувала понад 80 об’єктів інфраструктури України
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія за добу атакувала понад 80 об’єктів інфраструктури України

Росія за добу атакувала понад 80 об’єктів інфраструктури України
Джерело:  Military Media Center

За 6 липня Росія атакувала в Україні 130 населених пунктів та 83 об’єкти інфраструктури.

Головні тези:

 

  • Українська енергетика зазнала серйозних пошкоджень через російські удари, що викликало дефіцит електроенергії в країні.
  • Відновлення енергетичного потенціалу України можливе за допомогою використання вітроенергетики.
  • Планується будівництво Полтавської вітрової електростанції на 650 МВт для компенсації втрат української енергетики.
  • Вітроенергетика може стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в період російської агресії.

Росія регулярно обстрілює об’єкти української інфраструктури

Як зазначається, загалом протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Окупанти працювали з різних видів озброєння, серед іншого: міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, ЗРК, тактична авіація.

Який стан української енергетики

Українська енергетика зазнала дуже значних пошкоджень через російські удари. Росіяни знищили великі українські ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську гідроелектростанцію.

Ці пошкодження спричинили суттєвий дефіцит електроенергії в енергомережі України, а тому "Укренерго" довелося запроваджувати графіки відключення світла.

Як заявляли в енергокомпанії Yasno, за базовим сценарієм, взимку українці можуть щодня бути без світла по 12 годин.

Водночас в Міністерстві енергетики України заявляли, що поки зарано робити прогнози щодо тривалості відключень світла взимку.

Проте стало відомо, що компанія ДТЕК проходить етап отримання всіх необхідних дозволів та документів для будівництва Полтавської ВЕС на 650 МВт.

Вітроенергетика має безліч стратегічних переваг — швидкість будівництва, розосередженість турбін та найбільшу генерацію з початку осені до кінця весни. Саме тому вона має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України в найближчі роки. Відповідно до цього, ми й продовжуємо комплексно готуватися до реалізації проєкту Полтавської ВЕС на 650 МВт потужності, — заявив заступник генерального директора ДТЕК ВДЕ Олег Соловей. 

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала інфраструктуру в Кривому Розі, спалахнула пожежа
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
рятувальник
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ ударила по об’єкту критичної інфраструктури у Запорізькому районі
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Об’єкт критичної інфраструктури
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ завдала удару по газовій інфраструктурі Полтавщини. Є загиблий та поранені
Міністерство енергетики України
Армія РФ завдала удару по газовій інфраструктурі Полтавщини

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?