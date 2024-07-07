Россия за сутки атаковала более 80 объектов инфраструктуры Украины

За 6 июля Россия атаковала в Украине 130 населенных пунктов и 83 объекта инфраструктуры.

Россия регулярно обстреливает объекты украинской инфраструктуры

Как отмечается, всего за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

Оккупанты работали по разным видам вооружения, среди прочего: минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация.

Какое состояние украинской энергетики

Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.

Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.

Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.

В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.

Однако стало известно, что компания ДТЭК проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для строительства Полтавской ВЭС на 650 МВт.