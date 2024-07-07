Россия за сутки атаковала более 80 объектов инфраструктуры Украины

За 6 июля Россия атаковала в Украине 130 населенных пунктов и 83 объекта инфраструктуры.
Главные тезисы
- Украинская энергетика получила значительные убытки из-за ударов российских вооруженных сил, включая крупные ТЭЦ и ТЭС, а также Днепровскую ГЭС.
- Графики отключения электроэнергии вводятся из-за дефицита электроэнергии, но планируется строительство ветроэлектростанции в Полтаве на 650 МВт для восстановления энергетического потенциала Украины.
- Ветроэнергетика с ее стратегическими преимуществами, такими как скорость строительства и рассредоточенность турбин, должна стать ключевым элементом восстановления энергетической отрасли страны.
Россия регулярно обстреливает объекты украинской инфраструктуры
Как отмечается, всего за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.
Оккупанты работали по разным видам вооружения, среди прочего: минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация.
Какое состояние украинской энергетики
Украинская энергетика получила очень значительные повреждения из-за российских ударов. Россияне уничтожили крупные украинские ТЭЦ и ТЭС, а также вывели из строя Днепровскую гидроэлектростанцию.
Эти повреждения повлекли за собой существенный дефицит электроэнергии в энергосети Украины, а потому "Укрэнерго" пришлось вводить графики отключения света.
Как заявляли в энергокомпании Yasno, по базовому сценарию зимой украинцы могут ежедневно быть без света по 12 часов.
В то же время в Министерстве энергетики Украины заявляли, что пока рано делать прогнозы относительно продолжительности отключений света зимой.
Однако стало известно, что компания ДТЭК проходит этап получения всех необходимых разрешений и документов для строительства Полтавской ВЭС на 650 МВт.
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