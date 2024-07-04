Армия РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре Полтавской области. Есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре Полтавской области. Есть погибший и раненые

Министерство энергетики Украины
Армия РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре Полтавской области
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Российские войска 3 июля нанесли ракетный удар по Полтавской области и повредили газовую инфраструктуру.

Главные тезисы

  • РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре на Полтавщине, нанеся гибель электромонтера и ранения других работников.
  • В результате ракетного удара были повреждены школа и детский сад, специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела.
  • Армия РФ также атаковала город Днепр, по уточненным данным, удар был нанесен 3 июля с помощью разных видов ракетных систем.
  • Президент Украины призвал к решительности в борьбе с терроризмом и подчеркнул важность современных систем ПВО для защиты населения.
  • Остановить российский террор могут только решительные действия лидеров и продолжение усовершенствования украинской военной техники.

РФ нанесла удар по газовой инфраструктуре в Полтавской области

Среди поврежденной инфраструктуры также и объект АО Укргаздобыча, — говорится в сообщении.

В результате ракетных ударов погиб 49-летний электромонтер. Кроме этого, еще трое работников получили ранения. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

По информации главы Полтавской ОВФилипа Пронина, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Обломки ракет повредили школу и детский сад.

Специалисты проводят работы по локализации и ликвидации последствий обстрелов армии РФ.

Что известно об ударе РФ по Днепру

Утром 3 июля армия РФ атаковала Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей : 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора, — констатировал Зеленский.

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