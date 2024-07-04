В Днепре возросло количество пострадавших в результате обстрела РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Днепре возросло количество пострадавших в результате обстрела РФ

Офис Генерального прокурора
В Днепре возросло количество пострадавших в результате обстрела РФ
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В результате российского обстрела Днепра 3 июля уже известно о 55 пострадавших людях. Еще шесть человек погибли.

Главные тезисы

 

  • Российские силы использовали крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты и ударные БПЛА в атаке на город.
  • Президент Украины заявил, что для остановки российского террора необходимы современные системы ПВО и дальнобойное оружие.
  • Мир может обеспечить защиту жизни лишь при решительности лидеров в принятии неотложных мер по защите от террора.

В результате обстрела РФ ранены 55 человек

Пострадали 55 человек, говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

Кроме того, к сожалению, от полученных тяжелых травм в результате вчерашней вражеской атаки на Днепр в больнице скончалась женщина, число погибших возросло до шести.

Что известно об ударе РФ по Днепру

Утром 3 июля армия РФ атаковала Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей : 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора, — констатировал Зеленский.

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