В Днепре возросло количество пострадавших в результате обстрела РФ

В результате российского обстрела Днепра 3 июля уже известно о 55 пострадавших людях. Еще шесть человек погибли.

В результате обстрела РФ ранены 55 человек

Пострадали 55 человек, говорится в сообщении Офиса Генпрокурора. Поделиться

Кроме того, к сожалению, от полученных тяжелых травм в результате вчерашней вражеской атаки на Днепр в больнице скончалась женщина, число погибших возросло до шести.

Что известно об ударе РФ по Днепру

Утром 3 июля армия РФ атаковала Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей : 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.