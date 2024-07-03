Атака РФ по Днепру. Число пострадавших стремительно возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ по Днепру. Число пострадавших стремительно возросло

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Днепр
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Россия утром 3 июля ударила ракетами и дронами по Днепру: погибли 5 человек. По состоянию на 15:30 известно о 47 раненых.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в результате атаки РФ по Днепру достигло 5 погибших и 47 раненых.
  • Президент Украины призвал к решительным действиям для защиты жизни и противодействия терроризму со стороны РФ.
  • Меры для предотвращения террористических ударов включают использование современных систем ПВО и дальнобойного оружия.
  • Урегулирование ситуации в Днепре требует единой международной реакции для обеспечения мира и безопасности в регионе.
  • Органы власти активно работают над восстановлением пораженных объектов, включая поврежденные больницы.

В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки РФ

Жители Днепра все еще в шоке от пережитого утром. Приходят в себя после очередного террористического акта россиян. Но забыть этот ужас, говорят, смогут не скоро.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Число пострадавших возросло до 47 человек.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Руководитель Днепропетровской ОВА

В Днепре уже 5 погибших в результате удара РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепра, сообщив о пяти жертвах из-за атаки РФ.

Днепр. Вновь террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших.

По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решительность лидеров. Решительность, которая может и должна сделать снова нормой защиты от террора, — констатировал Зеленский.

Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате утренней атаки по Днепру повреждены три больницы.

Также обломок залетел в окно помещения детской реанимации, там никто не пострадал.

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