Атака РФ по Днепру. Число пострадавших стремительно возросло

Россия утром 3 июля ударила ракетами и дронами по Днепру: погибли 5 человек. По состоянию на 15:30 известно о 47 раненых.
Главные тезисы
- Число пострадавших в результате атаки РФ по Днепру достигло 5 погибших и 47 раненых.
- Президент Украины призвал к решительным действиям для защиты жизни и противодействия терроризму со стороны РФ.
- Меры для предотвращения террористических ударов включают использование современных систем ПВО и дальнобойного оружия.
- Урегулирование ситуации в Днепре требует единой международной реакции для обеспечения мира и безопасности в регионе.
- Органы власти активно работают над восстановлением пораженных объектов, включая поврежденные больницы.
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки РФ
Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Днепре уже 5 погибших в результате удара РФ
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел Днепра, сообщив о пяти жертвах из-за атаки РФ.
Днепр. Вновь террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших.
По словам президента, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.
Число пострадавших также увеличилось до 39 человек.
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате утренней атаки по Днепру повреждены три больницы.
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