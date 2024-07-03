Атака РФ по Дніпру. Кількість постраждалих стрімко зросла

Росія вранці 3 липня вдарила ракетами та дронами по Дніпру: загинуло 5 людей. Станом на 15.30 відомо про 47 поранених.

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ

Мешканці Дніпра досі в шоці від пережитого вранці. Оговтуються після чергового терористичного акту росіян. Та забути той жах, кажуть, зможуть не скоро. Поширити

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість постраждалих зросла до 47 людей. Сергій Лисак Керівник Дніпропетровської ОВА

У Дніпрі вже 5 загиблих внаслідок удару РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпра, повідомивши про п'ятьох жертв через атаку РФ.

Дніпро. Знову терористичні удари росіян проти нашого міста. Станом на зараз відомо про п’ятьох загиблих.

За словами президента, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору, — констатував Зеленський. Поширити

Кількість постраждалих також збільшилась до 39 людей.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок ранкової атаки по Дніпру пошкоджено три лікарні.