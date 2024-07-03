Число пострадавших в результате удара РФ по Днепру возросло до 53 человек

В результате российского удара по городу Днепр погибли 5 человек и 53 получили ранения, четверо из них - в тяжелом состоянии.

Из-за удара РФ по Днепру 4 гражданских лица находятся в тяжелом состоянии

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Днепре, по уточненной информации, уже 53 пострадавших в результате массированного обстрела. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте атаки развернут мобильный пункт полиции. Правоохранители принимают обращение от пострадавших, регистрируют уведомления о повреждениях. Психологи полиции оказывают экстренную психологическую помощь пострадавшим людям.

Пока областной центр ликвидирует последствия массированной атаки, агрессор продолжает варить по Никопольщине. В течение дня по району целил дронами-камикадзе и артиллерией. Под ударами были сам Никополь, Покровская, Марганецкая и Мировская общины. Сергей Лысак Глава Днепропетровской ОВА

По словам Сергея Лысака, в результате удара РФ повреждена инфраструктура. Разрушения получили 4 частных дома, 5 хозяйственных сооружений, общежитие, грузовик и газопровод. К счастью, люди целые.

Что известно об ударе РФ по Днепру

Утром 3 июля армия РФ атаковала Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей : 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".