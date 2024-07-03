Армия РФ ударила КАБами по Харькову. Среди пострадавших ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила КАБами по Харькову. Среди пострадавших ребенок

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
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3 июля оккупационные войска РФ обстреляли жилой район Харькова управляемыми авиабомбами.

Главные тезисы

  • В результате атаки РФ по Харькову разрушены 2 дома. Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов разрушенного здания ребенка.
  • Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость современных систем ПВО и дальнобойного оружия для защиты украинских городов от российского террора.
  • Число пострадавших от ударов РФ по Днепру возросло до 47 человек.

В результате удара РФ по Харькову пострадали 4 человека

О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По предварительным данным, враг нанес по меньшей мере три удара КАБами. В результате атаки разрушены 2 частных дома.

Синегубов добавил, что сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов ребенка.

На данный момент известно о четырех пострадавших. Мальчик 8 лет, 74-летняя женщина, 75-летний мужчина. Все госпитализированы. Еще одному 38-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Атака РФ по Днепру. Число пострадавших стремительно возросло

Россия утром 3 июля ударила ракетами и дронами по Днепру: погибли 5 человек. По состоянию на 15:30 известно о 47 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Днепра. По его словам, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.

О пострадавших в результате удара РФ рассказал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Число пострадавших возросло до 47 человек — заявил Сергей Лысак.

По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате утренней атаки по Днепру повреждены три больницы.

Также обломок залетел в окно помещения детской реанимации, там никто не пострадал, - сообщил Борис Филатов.

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