Армия РФ ударила КАБами по Харькову. Среди пострадавших ребенок

3 июля оккупационные войска РФ обстреляли жилой район Харькова управляемыми авиабомбами.
Главные тезисы
- В результате атаки РФ по Харькову разрушены 2 дома. Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов разрушенного здания ребенка.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость современных систем ПВО и дальнобойного оружия для защиты украинских городов от российского террора.
- Число пострадавших от ударов РФ по Днепру возросло до 47 человек.
В результате удара РФ по Харькову пострадали 4 человека
О последствиях атаки рассказал глава Харьковской ОВО Олег Синегубов.
По предварительным данным, враг нанес по меньшей мере три удара КАБами. В результате атаки разрушены 2 частных дома.
Синегубов добавил, что сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов ребенка.
Атака РФ по Днепру. Число пострадавших стремительно возросло
Россия утром 3 июля ударила ракетами и дронами по Днепру: погибли 5 человек. По состоянию на 15:30 известно о 47 раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Днепра. По его словам, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.
О пострадавших в результате удара РФ рассказал руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По словам мэра Днепра Бориса Филатова, в результате утренней атаки по Днепру повреждены три больницы.
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