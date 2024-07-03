Армія РФ ударила КАБами по Харкову. Серед постраждалих — дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ ударила КАБами по Харкову. Серед постраждалих — дитина

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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3 липня окупаційні війська РФ обстріляли житловий район Харкова керованими авіабомбами.

Головні тези:

  • Внаслідок атаки РФ по Харкову зруйновано 2 будинки. Співробітники ДСНС врятували з-під завалів зруйнованої будівлі дитину.
  • Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності сучасних систем ППО та далекобійної зброї для захисту українських міст від російського терору.
  • Кількість постраждалих від ударів РФ по Дніпру зросла до 47 осіб.

У результаті удару РФ по Харкову постраждало 4 осіб

Про наслідки атаки розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог завдав щонайменше три удари КАБами. В результаті атаки зруйновано 2 приватні будинки.

Синегубов додав, що співробітники ДСНС урятували з-під завалів дитину.

На цю хвилину відомо про чотирьох потерпілих. Хлопчик 8 років, 74-річна жінка, 75-річний чоловік. Усі госпіталізовані. Ще одному 38-річному чоловіку надали допомогу на місці.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Атака РФ по Дніпру. Кількість постраждалих стрімко зросла

Росія вранці 3 липня вдарила ракетами та дронами по Дніпру: загинуло 5 людей. Станом на 15.30 відомо про 47 поранених.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпра. За його словами цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Про постраждалих в результаті удару РФ розповів керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Кількість постраждалих зросла до 47 людей — заявив Сергій Лисак.

За словами мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок ранкової атаки по Дніпру пошкоджено три лікарні.

Також уламок залетів у вікно приміщення дитячої реанімації, там ніхто не постраждав — повідомив Борис Філатов.

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