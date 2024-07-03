Армія РФ ударила КАБами по Харкову. Серед постраждалих — дитина

3 липня окупаційні війська РФ обстріляли житловий район Харкова керованими авіабомбами.
Головні тези:
- Внаслідок атаки РФ по Харкову зруйновано 2 будинки. Співробітники ДСНС врятували з-під завалів зруйнованої будівлі дитину.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності сучасних систем ППО та далекобійної зброї для захисту українських міст від російського терору.
- Кількість постраждалих від ударів РФ по Дніпру зросла до 47 осіб.
У результаті удару РФ по Харкову постраждало 4 осіб
Про наслідки атаки розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, ворог завдав щонайменше три удари КАБами. В результаті атаки зруйновано 2 приватні будинки.
Синегубов додав, що співробітники ДСНС урятували з-під завалів дитину.
Атака РФ по Дніпру. Кількість постраждалих стрімко зросла
Росія вранці 3 липня вдарила ракетами та дронами по Дніпру: загинуло 5 людей. Станом на 15.30 відомо про 47 поранених.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпра. За його словами цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.
Про постраждалих в результаті удару РФ розповів керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами мера Дніпра Бориса Філатова, внаслідок ранкової атаки по Дніпру пошкоджено три лікарні.
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