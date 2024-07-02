Армія РФ ударила по Харкову. Постраждало двоє підлітків та жінка

У результаті російського удару по Харкову 2 липня постраждали двоє підлітків 15 і 16 років та 26-річна жінка.

Росія вкотре атакувала Харків

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, під час удару РФ по місту постраждали троє людей, що були неподалік від прильоту.

Дівчинка 12-ти років та хлопчик 15-ти. В обох контузія. А у жінки 26 років поранені руки.

Що відомо про попередні обстріли РФ Харкова

Зазначимо, що Харків практично регулярно перебуває під російськими обстрілами, оскільки він знаходиться недалеко від кордону з РФ.

Так, 30 червня у Харкові пролунав вибух. Як повідомив відразу ж мер міста Ігор Терехов, росіяни влучили керованою авіабомбою в цивільне підприємство майже в центрі Харкова.

Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, але потім їх кількість зросла.

Харків останнім часом регулярно потерпає від ударів КАБами. Днями росіяни вперше скинули на місто керовану ФАБ-500. Вона удвічі потужніша за бомби, які росіяни скидали на Харків раніше.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що системи ППО не допоможуть захистити Україну від російських керованих авіабомб. Для цього, за його словами, українській армії потрібна далекобійна зброя.