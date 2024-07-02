Армия РФ ударила по Харькову. Пострадали двое подростков и женщина

В результате российского удара по Харькову 2 июля пострадали два подростка 15 и 16 лет и 26-летняя женщина.

Россия в очередной раз атаковала Харьков

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, во время удара РФ по городу пострадали три человека, находившиеся неподалеку от прилета.

Девочка 12 лет и мальчик 15-ти. У обоих контузия. А у женщины 26 лет ранены руки.

Что известно о предварительных обстрелах РФ Харькова

Харьков практически регулярно находится под российскими обстрелами, поскольку он находится недалеко от границы с РФ.

Так, 30 июня в Харькове раздался взрыв. Как сообщил сразу же мэр города Игорь Терехов, россияне попали управляемой авиабомбой в гражданское предприятие почти в центре Харькова.

Сначала было известно о пяти пострадавших, но затем их количество выросло.

Харьков в последнее время регулярно страдает ударами КАБами. На днях россияне впервые сбросили на город управляемую ФАБ-500. Она вдвое мощнее бомб, которые россияне сбрасывали на Харьков раньше.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что системы ПВО не помогут оградить Украину от российских управляемых авиабомб. Для этого, по его словам, украинской армии нужно дальнобойное оружие.