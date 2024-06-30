Ракетний удар РФ по Вільнянську. Кількість постраждалих продовжує зростати

Станом на 30 червня внаслідок російського ракетного удару по Вільнянську Запорізької області постраждали 43 особи, з них 7 осіб загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей).
Головні тези:
- Внаслідок удару РФ по Вільнянську 36 осіб отримали поранення, з них 9 дітей, і 12 осіб перебувають у лікарнях.
- Пошкоджені багатоповерхівки, торгові приміщення та автомобілі, рятувальники вже ліквідували загоряння.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.
У результаті удару РФ по Вільнянську поранені вагітна жінка і дев'ять дітей
В результаті удару РФ по Вільнянську травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів, повідомляє поліція Запорізької області.
За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 12 людей, поранених внаслідок удару росіян по Вільнянську, перебувають у лікарнях. Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий.
У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації.
Що відомо про обстріл РФ Вільнянська
29 червня російські військові завдали ракетних ударів по місту Вільнянськ Запорізького району.
Внаслідок обстрілів семеро людей загинуло, троє з яких — діти, 31 людина дістала поранення, восьмеро — це діти. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.
Рятувальники ліквідували загоряння будівель і автівок. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови. Крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м.
У поліції повідомили, що РФ завдала два ракетні удари, з періодичністю в кілька хвилин. Тип ракет встановлюється.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.
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