Ракетний удар РФ по Вільнянську. Кількість постраждалих продовжує зростати

Станом на 30 червня внаслідок російського ракетного удару по Вільнянську Запорізької області постраждали 43 особи, з них 7 осіб загинули (3 чоловіка, 1 жінка та 3 дітей).

У результаті удару РФ по Вільнянську поранені вагітна жінка і дев'ять дітей

В результаті удару РФ по Вільнянську травмовані 36 осіб, серед яких 9 дітей. Пошкоджені дві багатоповерхівки та 12 торговельних приміщень, знищено вщент 7 автомобілів, повідомляє поліція Запорізької області.

На місці працює мобільний пункт прийому звернень громадян, куди люди можуть звернутись за допомогою або написати заяву про пошкоджене майно. Також постраждалі можуть звернутися до територіального підрозділу поліції або на спецлінію „102“. Продовжують роботу комунальні служби, — інформують в поліції. Поширити

За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 12 людей, поранених внаслідок удару росіян по Вільнянську, перебувають у лікарнях. Стан шістьох з них медики оцінюють як важкий.

У госпіталізованих осколкові поранення, контузії, переломи, травматичні ампутації.

Загальна кількість постраждалих зросла до 36. До лікарів самостійно звернулися ще кілька людей. Більшість отримали допомогу медиків і лікуються вдома. Серед поранених вагітна жінка і дев'ять дітей. Іван Федоров Голова Запорізької ОВА

Що відомо про обстріл РФ Вільнянська

29 червня російські військові завдали ракетних ударів по місту Вільнянськ Запорізького району.

Внаслідок обстрілів семеро людей загинуло, троє з яких — діти, 31 людина дістала поранення, восьмеро — це діти. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури.

Рятувальники ліквідували загоряння будівель і автівок. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови. Крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м.

У поліції повідомили, що РФ завдала два ракетні удари, з періодичністю в кілька хвилин. Тип ракет встановлюється.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.