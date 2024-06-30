Ракетный удар РФ по Вольнянску. Число пострадавших продолжает расти

По состоянию на 30 июня в результате российского ракетного удара по Вольнянску Запорожской области пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 человека, 1 женщина и 3 детей).

В результате удара РФ по Вольнянску ранены беременная женщина и девять детей

В результате удара РФ по Вольнянску травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены 7 автомобилей, сообщает полиция Запорожской области.

На месте работает мобильный пункт приёма обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию "102". Продолжают работу коммунальные службы, — информируют в полиции. Поделиться

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, 12 человек, раненых в результате удара россиян по Вольнянску, находятся в больницах. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации.

Общее количество пострадавших возросло до 36. К врачам самостоятельно обратились еще несколько человек. Большинство получили помощь медиков и лечатся дома. Среди раненых беременная женщина и девять детей. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

Что известно об обстреле РФ Вольнянская

29 июня российские военные нанесли ракетные удары по городу Вольнянск Запорожского района.

В результате обстрелов семь человек погибли, трое из которых — дети, 31 человек получил ранения, восемь — это дети. Повреждены объекты критической инфраструктуры.

Спасатели ликвидировали возгорание зданий и автомобилей. Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки. Кроме того, рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных построек на площади 150 кв.м.

В полиции сообщили, что РФ нанесла два ракетных удара, с периодичностью в несколько минут. Тип ракет устанавливается.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.