Ракетный удар РФ по Вольнянску. Число пострадавших продолжает расти
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Вольнянску. Число пострадавших продолжает расти

МВД Украины
Вольнянск
Read in English
Читати українською

По состоянию на 30 июня в результате российского ракетного удара по Вольнянску Запорожской области пострадали 43 человека, из них 7 человек погибли (3 человека, 1 женщина и 3 детей).

Главные тезисы

  • В результате удара РФ по Вольнянску 36 человек получили ранения, из них 9 детей, и 12 человек находятся в больницах.
  • Поврежденные многоэтажки, торговые помещения и автомобили, спасатели уже ликвидировали возгорание.
  • Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

В результате удара РФ по Вольнянску ранены беременная женщина и девять детей

В результате удара РФ по Вольнянску травмированы 36 человек, среди которых 9 детей. Повреждены две многоэтажки и 12 торговых помещений, уничтожены 7 автомобилей, сообщает полиция Запорожской области.

На месте работает мобильный пункт приёма обращений граждан, куда люди могут обратиться за помощью или написать заявление о поврежденном имуществе. Также пострадавшие могут обратиться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию "102". Продолжают работу коммунальные службы, — информируют в полиции.

По словам главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, 12 человек, раненых в результате удара россиян по Вольнянску, находятся в больницах. Состояние шести из них медики оценивают как тяжелое.

У госпитализированных осколочные ранения, контузии, переломы, травматические ампутации.

Общее количество пострадавших возросло до 36. К врачам самостоятельно обратились еще несколько человек. Большинство получили помощь медиков и лечатся дома. Среди раненых беременная женщина и девять детей.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Что известно об обстреле РФ Вольнянская

29 июня российские военные нанесли ракетные удары по городу Вольнянск Запорожского района.

В результате обстрелов семь человек погибли, трое из которых — дети, 31 человек получил ранения, восемь — это дети. Повреждены объекты критической инфраструктуры.

Спасатели ликвидировали возгорание зданий и автомобилей. Тушение происходило в двух местах одновременно: двухэтажного здания и пристройки. Кроме того, рядом расположенных автомобилей, на площади 300 кв.м и двух одноэтажных построек на площади 150 кв.м.

В полиции сообщили, что РФ нанесла два ракетных удара, с периодичностью в несколько минут. Тип ракет устанавливается.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшая и раненые
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла гуманитарный штаб в Херсоне — есть пострадавшие
Роман Мрочко
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ массированно обстреляла Донецкую область — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?