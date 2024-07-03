Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Дніпру зросла до 53 осіб

Внаслідок російського удару по місту Дніпро загинули 5 людей і 53 зазнали поранення, четверо з них – у важкому стані.

Через удар РФ по Дніпру 4 цивільних осіб знаходяться у важкому стані

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих внаслідок масованого обстрілу. Четверо з них — у важкому стані.

На місці атаки розгорнуто мобільний пункт поліції. Правоохоронці приймають звернення від постраждалих, реєструють повідомлення про пошкодження. Психологи поліції надають екстрену психологічну допомогу постраждалим людям.

Доки обласний центр ліквідує наслідки масованої атаки, агресор продовжує гатити по Нікопольщині. Протягом дня по району цілив дронами-камікадзе та артилерією. Під ударами були сам Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

За словами Сергія Лисака, внаслідок удару РФ пошкоджено інфраструктуру. Руйнувань зазнали 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, гуртожиток, вантажівка та газогін. На щастя, люди цілі.

Що відомо про удар РФ по Дніпру

Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.

Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".