Кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Дніпру зросла до 53 осіб

Внаслідок російського удару по місту Дніпро загинули 5 людей і 53 зазнали поранення, четверо з них – у важкому стані.
Головні тези:
- У результаті атаки РФ у Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, включно з будинками, господарськими спорудами та вантажівкою.
- Психологи поліції надають допомогу постраждалим особам, які потребують підтримки.
- Українські сили ППО під час атаки РФ збили 11 повітряних цілей, помітно обмеживши наслідки удару.
- Раніше повідомлялося, що після атаки РФ по Дніпру загинуло 5 людей, а кількість поранених сягала 47 осіб.
Через удар РФ по Дніпру 4 цивільних осіб знаходяться у важкому стані
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі, за уточненою інформацією, вже 53 постраждалих внаслідок масованого обстрілу. Четверо з них — у важкому стані.
На місці атаки розгорнуто мобільний пункт поліції. Правоохоронці приймають звернення від постраждалих, реєструють повідомлення про пошкодження. Психологи поліції надають екстрену психологічну допомогу постраждалим людям.
За словами Сергія Лисака, внаслідок удару РФ пошкоджено інфраструктуру. Руйнувань зазнали 4 приватні будинки, 5 господарських споруд, гуртожиток, вантажівка та газогін. На щастя, люди цілі.
Що відомо про удар РФ по Дніпру
Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.
Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
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