Удар РФ по Днепру. Выросло количество погибших в результате атаки

В больнице в Днепре скончалась 60-летняя женщина, которая получила ранения во время атаки РФ на город 3 июля В общей сложности погибли шесть человек.

В Днепре возросло количество погибших в результате российской атаки

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру 3 июля — избивали ракетами и дронами.

В результате атаки поврежден торговый центр, также загорелся пожар возле одного из медучреждений.

Также этой ночью нашли тело третьей погибшей под завалами многоэтажки в Днепре, в которую российская ракета попала 28 июня.

В одном из подъездов разрушены квартиры с 8 по 11 этажи, поэтому спасатели уже несколько дней разбирают завалы. Всего от атаки погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Что известно об ударе РФ по Днепру

Утром 3 июля армия РФ атаковала Днепр. В городе раздавались взрывы, повреждения получил торговый центр. Сообщалось, что по меньшей мере 4 человека погибли и 34 получили ранения.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что россияне нанесли удар по Днепропетровщине 3-мя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", 4-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 5-ю ударными БпЛА типа "Shahed".

Украинские силы ПВО сбили 11 воздушных целей : 1 крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА "Shahed-131/136", 1 БПЛА ОТР "Орлан-10".

По словам президента Украины Владимира Зеленского, этот российский террор могут остановить только две вещи — современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия.