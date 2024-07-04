Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих внаслідок атаки

У лікарні в Дніпрі померла 60-річна жінка, яка дістала поранень під час атаки РФ на місто 3 липня. Загалом загинули шестеро людей.
Головні тези:
- Удар по місту включав в себе ракети, дрони та іншу військову техніку, що призвело до пошкоджень і пожеж.
- Українські ППО збили 11 повітряних цілей, включаючи керовані ракети та безпілотні літальні апарати РФ.
- Президент України закликав до рішучості та використання сучасних систем ППО для захисту від подібних терористичних актів.
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру 3 липня — били ракетами і дронами.
Внаслідок атаки пошкоджений торговельний центр, також зайнялася пожежа біля одного з медзакладів.
Також цієї ночі знайшли тіло третьої загиблої під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку російська ракета влучила 28 червня.
В одному з підʼїздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи, тож рятувальники вже кілька днів розбирають завали. Загалом від атаки загинули три людини, ще 12 дістали поранень.
Що відомо про удар РФ по Дніпру
Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.
Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.
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