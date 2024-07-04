Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих внаслідок атаки
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих внаслідок атаки

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Удар РФ по Дніпру. Зросла кількість загиблих внаслідок атаки

У лікарні в Дніпрі померла 60-річна жінка, яка дістала поранень під час атаки РФ на місто 3 липня. Загалом загинули шестеро людей.

Головні тези:

 

  • Удар по місту включав в себе ракети, дрони та іншу військову техніку, що призвело до пошкоджень і пожеж.
  • Українські ППО збили 11 повітряних цілей, включаючи керовані ракети та безпілотні літальні апарати РФ.
  • Президент України закликав до рішучості та використання сучасних систем ППО для захисту від подібних терористичних актів.

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, російські війська завдали комбінованого удару по Дніпру 3 липня — били ракетами і дронами.

Внаслідок атаки пошкоджений торговельний центр, також зайнялася пожежа біля одного з медзакладів.

Також цієї ночі знайшли тіло третьої загиблої під завалами багатоповерхівки в Дніпрі, в яку російська ракета влучила 28 червня.

В одному з підʼїздів зруйновані квартири з 8 по 11 поверхи, тож рятувальники вже кілька днів розбирають завали. Загалом від атаки загинули три людини, ще 12 дістали поранень.

Що відомо про удар РФ по Дніпру

Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.

Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору, — констатував Зеленський.

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