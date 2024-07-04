У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу РФ

Внаслідок російського обстрілу Дніпра 3 липня вже відомо про 55 постраждалих людей. Ще шість людей загинули.
Головні тези:
- Російська армія атакувала Дніпро, завдавши удару за допомогою крилатих ракет та ударних БпЛА.
- Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей, включаючи ракети та безпілотники, що наносили удар по місту.
- Президент України Володимир Зеленський закликав до рішучості лідерів у зупинці терористичних атак і захисті життя мирного населення.
Внаслідок обстрілу РФ поранено 55 людей
Крім того, на жаль, від отриманих тяжких травм внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Дніпро у лікарні померла жінка, кількість загиблих зросла до шести.
Що відомо про удар РФ по Дніпру
Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.
Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".
Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".
За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.
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