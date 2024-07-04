У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу РФ

Внаслідок російського обстрілу Дніпра 3 липня вже відомо про 55 постраждалих людей. Ще шість людей загинули.

Внаслідок обстрілу РФ поранено 55 людей

Постраждали 55 людей, — йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора. Поширити

Крім того, на жаль, від отриманих тяжких травм внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Дніпро у лікарні померла жінка, кількість загиблих зросла до шести.

Що відомо про удар РФ по Дніпру

Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.

Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.