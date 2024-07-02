Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибшие и раненые

Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек.
Главные тезисы
- Пострадавшие в результате обстрела РФ в Херсоне получают помощь и находятся под наблюдением медицинского персонала.
- Атаки российских оккупационных войск на разные регионы Украины продолжаются, что создает угрозу для мирного населения.
- Российские захватчики ударили по Харьковщине, Сумщине и Херсону, нарушая международное право и межгосударственные отношения.
В результате обстрела РФ в Херсоне погибла женщина
Из-за российских обстрелов Херсона погибла женщина и пострадали восемь человек, сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Как отмечается, к сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину.
По данным ОВА, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму.
Также в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.
Кроме того, Прокудин информирует, что в Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.
Все раненые под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
РФ атаковала Харьковщину, Сумщину и Херсон
Оккупационные войска продолжают ежедневно терроризировать разные регионы Украины. За прошедшие сутки под ударом врага оказались сотни населенных пунктов.
Ночью 2 июля российские захватчики наносили удары по центральной части Херсона с РСЗО и артиллерии.
Напомним, что 1 июля РФ обстреливала Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.
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