Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибшие и раненые

Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек.

В результате обстрела РФ в Херсоне погибла женщина

Из-за российских обстрелов Херсона погибла женщина и пострадали восемь человек, сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Как отмечается, к сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину.

По данным ОВА, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму.

Также в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

Кроме того, Прокудин информирует, что в Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.

У 80-летнего пострадавшего х-контузия, обломочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывчатая и черепно-мозговая травмы. У херсонца, 65 лет, диагностировали контузию, взрывчатые и черепно-мозговые травмы. Еще двое пострадавших — 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу с взрывными травмами. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Все раненые под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Оккупационные войска продолжают ежедневно терроризировать разные регионы Украины. За прошедшие сутки под ударом врага оказались сотни населенных пунктов.

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Выспаться сегодня Херсону орки, вероятно, не дадут. Из РСЗО и артиллерии отработали по центральной части города - сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Поделиться

Напомним, что 1 июля РФ обстреливала Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.