Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсон — есть погибшие и раненые

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсон
Read in English
Читати українською

Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек.

Главные тезисы

  • Пострадавшие в результате обстрела РФ в Херсоне получают помощь и находятся под наблюдением медицинского персонала.
  • Атаки российских оккупационных войск на разные регионы Украины продолжаются, что создает угрозу для мирного населения.
  • Российские захватчики ударили по Харьковщине, Сумщине и Херсону, нарушая международное право и межгосударственные отношения.

В результате обстрела РФ в Херсоне погибла женщина

Из-за российских обстрелов Херсона погибла женщина и пострадали восемь человек, сообщил в телеграмм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Как отмечается, к сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину.

По данным ОВА, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и обломочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывчатую и черепно-мозговую травму.

Также в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

Кроме того, Прокудин информирует, что в Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.

У 80-летнего пострадавшего х-контузия, обломочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывчатая и черепно-мозговая травмы. У херсонца, 65 лет, диагностировали контузию, взрывчатые и черепно-мозговые травмы. Еще двое пострадавших — 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу с взрывными травмами.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

Все раненые под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

РФ атаковала Харьковщину, Сумщину и Херсон

Оккупационные войска продолжают ежедневно терроризировать разные регионы Украины. За прошедшие сутки под ударом врага оказались сотни населенных пунктов.

Ночью 2 июля российские захватчики наносили удары по центральной части Херсона с РСЗО и артиллерии.

Выспаться сегодня Херсону орки, вероятно, не дадут. Из РСЗО и артиллерии отработали по центральной части города - сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Напомним, что 1 июля РФ обстреливала Херсон с временно оккупированного левого берега Днепра.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла Херсонщину — есть погибшая и раненые
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Херсонщина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ массированно обстреляла Донецкую область — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ обстреляла из РСЗО Украинск в Донецкой области — есть погибшие и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Украинск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?