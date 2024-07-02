Армія РФ обстріляла Херсон — є загибла та поранені

Через нещодавні російські обстріли Херсону постраждали восьмеро осіб.
Головні тези:
- Потерпілі внаслідок обстрілу РФ у Херсоні отримують допомогу та перебувають під наглядом медичного персоналу.
- Атаки російських окупаційних військ на різні регіони України продовжуються, що створює загрозу для мирного населення.
- Російські загарбники вдарили по Харківщині, Сумщині та Херсону, порушуючи міжнародне право та міждержавні відносини.
У результаті обстрілу РФ у Херсоні загинула жінка
Через російські обстріли Херсону загинула жінка та постраждали восьмеро людей, повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Як зазначається, на жаль, російська армія вбила 54-річну жінку.
За даними ОВА, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.
Окрім того, Прокудін інформує, що у Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.
Усі поранені — під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу.
РФ атакувала Харківщину, Сумщину та Херсон
Окупаційні війська продовжують щоденно тероризувати різні регіони України. Протягом минулої доби під ударом ворога опинилися сотні населених пунктів.
Вночі 2 липня російські загарбники завдавали удари по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.
Зазначимо, що 1 липня РФ обстрілювала Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-