Армія РФ обстріляла Херсон — є загибла та поранені

У результаті обстрілу РФ у Херсоні загинула жінка

Через російські обстріли Херсону загинула жінка та постраждали восьмеро людей, повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, на жаль, російська армія вбила 54-річну жінку.

За даними ОВА, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.

Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.

Окрім того, Прокудін інформує, що у Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.

У 80-річного потерпілого х- контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми. Ще двоє потерпілих — 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

Усі поранені — під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу.

РФ атакувала Харківщину, Сумщину та Херсон

Окупаційні війська продовжують щоденно тероризувати різні регіони України. Протягом минулої доби під ударом ворога опинилися сотні населених пунктів.

Вночі 2 липня російські загарбники завдавали удари по центральній частині Херсона з РСЗВ та артилерії.

Виспатися сьогодні Херсону орки, мабуть, не дадуть. З РСЗВ та артилерії відпрацювали по центральній частині міста — повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський. Поширити

Зазначимо, що 1 липня РФ обстрілювала Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.