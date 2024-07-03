Армия РФ обстреляла Харьковщину – есть погибший и раненые

3 июля в результате российских обстрелов в Харьковской области пострадало гражданское население.
Главные тезисы
- В результате обстрела армией РФ в Харьковской области было повреждено более десяти жилых домов, хозяйственные постройки и магазины.
- Следователи установили, что российские войска ударили по Харьковщине из авиации, используя ракеты С-400.
- Кроме Харьковщины, под обстрелами РФ также попали село Русская Лозовая и город Селидово Донецкой области, где погибли и ранены среди мирного населения.
- Руководители области призывают жителей к эвакуации из мест, подвергшихся агрессивным атакам.
В результате обстрела армией РФ Харьковщины погиб мужчина
В результате обстрела погиб мужчина, еще два человека пострадали. В поселке повреждены более десяти жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и админздание.
Следователи установили, что враг бил по Боровой из авиации.
Информацию об обстреле подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также ночью под ударом РФ находилось село Русская Лозовая в Дергачевской общине. По селу ударили примерно в 2:05.
При обстреле были ранены 65-летняя женщина и 80-летний мужчина. В селе повреждены по меньшей мере десять частных домов. Предварительно россияне применили по селу две ракеты С-400.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Россия атаковала авиабомбой Селидово
Российские войска сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.
По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидового. Город попал под огонь сегодня в середине дня – россияне снова ударили авиабомбой по гражданским.
Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА Вадим Филашкин снова призвал жителей области эвакуироваться.
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