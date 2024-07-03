Армия РФ обстреляла Харьковщину – есть погибший и раненые

3 июля в результате российских обстрелов в Харьковской области пострадало гражданское население.

В результате обстрела армией РФ Харьковщины погиб мужчина

В результате обстрела погиб мужчина, еще два человека пострадали. В поселке повреждены более десяти жилых домов, хозяйственные постройки, магазины и админздание.

Следователи установили, что враг бил по Боровой из авиации.

Погиб 48-летний мужчина: его тело извлекли из-под завалов дома. 75-летняя женщина подверглась острой реакции на стресс, у мужчины 50 лет — ранения, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Поделиться

Информацию об обстреле подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также ночью под ударом РФ находилось село Русская Лозовая в Дергачевской общине. По селу ударили примерно в 2:05.

При обстреле были ранены 65-летняя женщина и 80-летний мужчина. В селе повреждены по меньшей мере десять частных домов. Предварительно россияне применили по селу две ракеты С-400.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Россия атаковала авиабомбой Селидово

Российские войска сбросили авиабомбу на Селидово Донецкой области, в результате чего погибла 63-летняя женщина, еще два человека ранены.

По меньшей мере 1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела Селидового. Город попал под огонь сегодня в середине дня – россияне снова ударили авиабомбой по гражданским.

Также оккупанты повредили 24 дома и 2 автомобиля. Глава ОВА Вадим Филашкин снова призвал жителей области эвакуироваться.