Армія РФ обстріляла Харківщину – є загиблий та поранені

3 липня внаслідок російських обстрілів у Харківській області постраждало цивільне населення.
Головні тези:
- У результаті обстрілу армією РФ на Харківщині було пошкоджено понад десять житлових будинків, господарчі споруди та магазини.
- Слідчі встановили, що російські війська вдарили по Харківщині з авіації, використовуючи ракети С-400.
- Окрім Харківщини, під обстрілами РФ також потрапили село Руська Лозова та місто Селидове на Донеччині, де є загиблі та поранені серед мирного населення.
- Очільники області закликають мешканців до евакуації з місць, що зазнали агресивних атак.
У результаті обстрілу армією РФ Харківщини загинув чоловік
Унаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. У селищі пошкоджені понад десять житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адмінбудівля.
Слідчі встановили, що ворог бив по Боровій з авіації.
Інформацію про обстріл підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також уночі під ударом РФ перебувало село Руська Лозова у Дергачівській громаді. По селу ударили приблизно о 2:05.
Під час обстрілу були поранені 65-річна жінка та 80-річний чоловік. У селі пошкоджені щонайменше десять приватних будинків. Попередньо, росіяни застосували по селу дві ракети С-400.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Росія атакувала авіабомбою Селидове
Російські війська скинули авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка, ще двоє людей поранені.
Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним.
Також окупанти пошкодили 24 будинки і 2 автомобілі. Очільник ОВА Вадим Філашкін знову закликав мешканців області евакуюватися.
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