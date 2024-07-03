Армія РФ обстріляла Харківщину – є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Харківщину – є загиблий та поранені

Харківська обласна прокуратура
Армія РФ

3 липня внаслідок російських обстрілів у Харківській області постраждало цивільне населення.

Головні тези:

  • У результаті обстрілу армією РФ на Харківщині було пошкоджено понад десять житлових будинків, господарчі споруди та магазини.
  • Слідчі встановили, що російські війська вдарили по Харківщині з авіації, використовуючи ракети С-400.
  • Окрім Харківщини, під обстрілами РФ також потрапили село Руська Лозова та місто Селидове на Донеччині, де є загиблі та поранені серед мирного населення.
  • Очільники області закликають мешканців до евакуації з місць, що зазнали агресивних атак.

У результаті обстрілу армією РФ Харківщини загинув чоловік

Унаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. У селищі пошкоджені понад десять житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адмінбудівля.

Слідчі встановили, що ворог бив по Боровій з авіації.

Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення, — повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Інформацію про обстріл підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також уночі під ударом РФ перебувало село Руська Лозова у Дергачівській громаді. По селу ударили приблизно о 2:05.

Під час обстрілу були поранені 65-річна жінка та 80-річний чоловік. У селі пошкоджені щонайменше десять приватних будинків. Попередньо, росіяни застосували по селу дві ракети С-400.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росія атакувала авіабомбою Селидове

Російські війська скинули авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка, ще двоє людей поранені. 

Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним.

Також окупанти пошкодили 24 будинки і 2 автомобілі. Очільник ОВА Вадим Філашкін знову закликав мешканців області евакуюватися.

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