Армія РФ обстріляла Харківщину – є загиблий та поранені

У результаті обстрілу армією РФ Харківщини загинув чоловік

Унаслідок обстрілу загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. У селищі пошкоджені понад десять житлових будинків, господарчі споруди, магазини та адмінбудівля.

Слідчі встановили, що ворог бив по Боровій з авіації.

Загинув 48-річний чоловік: його тіло дістали з-під завалів будинку. 75-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, у чоловіка 50 років — поранення, — повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Поширити

Інформацію про обстріл підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також уночі під ударом РФ перебувало село Руська Лозова у Дергачівській громаді. По селу ударили приблизно о 2:05.

Під час обстрілу були поранені 65-річна жінка та 80-річний чоловік. У селі пошкоджені щонайменше десять приватних будинків. Попередньо, росіяни застосували по селу дві ракети С-400.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Росія атакувала авіабомбою Селидове

Російські війська скинули авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого загинула 63-річна жінка, ще двоє людей поранені.

Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок обстрілу Селидового. Місто потрапило під вогонь сьогодні в середині дня — росіяни знову вдарили авіабомбою по цивільним.

Також окупанти пошкодили 24 будинки і 2 автомобілі. Очільник ОВА Вадим Філашкін знову закликав мешканців області евакуюватися.