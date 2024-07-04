Армія РФ завдала удару по газовій інфраструктурі Полтавщини. Є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ завдала удару по газовій інфраструктурі Полтавщини. Є загиблий та поранені

Міністерство енергетики України
Армія РФ завдала удару по газовій інфраструктурі Полтавщини

Російські війська 3 липня завдали ракетного удару по Полтавській області та пошкодили газову інфраструктуру.

Головні тези:

  • РФ завдала удару по газовій інфраструктурі на Полтавщині, спричинивши загибель електромонтера та поранення інших працівників.
  • У результаті ракетного удару було пошкоджено школу та дитячий садочок, фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу.
  • Армія РФ також атакувала місто Дніпро, за уточненими даними, удар було завдано 3 липня за допомогою різних видів ракетних систем.
  • Президент України закликав до рішучості у боротьбі з тероризмом та підкреслив важливість сучасних систем ППО для захисту населення.
  • Зупинити російський терор можуть лише рішучі дії лідерів та продовження удосконалення української військової техніки.

РФ завдала удару по газовій інфраструктурі в Полтавській області

Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ Укргазвидобування, — йдеться в повідомленні.

Унаслідок ракетних ударів загинув 49-річний електромонтер. Окрім цього, ще троє працівників дістали поранення. Нині медики надають їм необхідну допомогу.

За інформацією голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Уламки ракет пошкодили школу та дитячий садочок.

Фахівці проводять роботи з локалізації та ліквідації наслідків обстрілу армії РФ.

Що відомо про удар РФ по Дніпру

Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.

Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.

Світ може захистити життя, і для цього потрібна рішучість лідерів. Рішучість, яка може і мусить зробити знов нормою убезпечення від терору, — констатував Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсон — є загибла та поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Харківщину – є загиблий та поранені
Харківська обласна прокуратура
Армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу РФ
Офіс Генерального прокурора
У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілу РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?