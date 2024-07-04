Армія РФ завдала удару по газовій інфраструктурі Полтавщини. Є загиблий та поранені

Російські війська 3 липня завдали ракетного удару по Полтавській області та пошкодили газову інфраструктуру.

РФ завдала удару по газовій інфраструктурі в Полтавській області

Серед пошкодженої інфраструктури також і об’єкт АТ Укргазвидобування, — йдеться в повідомленні. Поширити

Унаслідок ракетних ударів загинув 49-річний електромонтер. Окрім цього, ще троє працівників дістали поранення. Нині медики надають їм необхідну допомогу.

За інформацією голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна, один із постраждалих перебуває у важкому стані. Уламки ракет пошкодили школу та дитячий садочок.

Фахівці проводять роботи з локалізації та ліквідації наслідків обстрілу армії РФ.

Що відомо про удар РФ по Дніпру

Вранці 3 липня армія РФ атакувала Дніпро. У місті лунали вибухи, пошкоджень зазнав торговий центр. Повідомлялося, що щонайменше 4 людини загинули і 34 отримали поранення.

Згодом Повітряні сили уточнили, що росіяни завдали удару по Дніпропетровщині 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Українські сили ППО збили 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10".

За словами президента України Володимира Зеленського, цей російський терор можуть зупинити тільки дві речі — сучасні системи ППО та далекобійність нашої зброї.