Армія РФ атакувала з артилерії Нікопольщину. Загинула жінка

Російські військові, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району на Дніпропетровщині, вбили 65-річну жінку.

Що відомо про обстріл Росією Дніпропетровщини

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, загинула 65-річна жінка. Її вбили росіяни, обстрілявши з артилерії Червоногригорівську громаду.

Окрім цього пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, парники, гараж та скутер. Інші наслідки атаки уточнюються.

Росія обстріляла Нікополь 2 липня

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, російські окупанти продовжують атакувати Нікополь на Дніпропетровщині. Через їхній обстріл 2 липня загинули дві жінки — 61 та 86 років.

Крім двох загиблих, у місті девʼять поранених. Серед них — хлопці 9 та 17 років. Їм надають допомогу медики.

У Нікополі було кілька влучань. Пошкоджені житло місцевих, заклади освіти, амбулаторія, магазини, салон краси та авто.

Також раніше окупанти били по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріл спалахнула агрофірма. Рятувальники ліквідували пожежу.

Атакував ворог і Покровську громаду. Попередньо, там поранена людина. Інформацію уточнюємо. Поширити

Згодом Лисак написав, що за уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл Покровської громади там загинули двоє людей. Чоловік і жінка.