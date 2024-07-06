Армия РФ атаковала из артиллерии Никопольщину. Погибла женщина
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ атаковала из артиллерии Никопольщину. Погибла женщина

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
Армия РФ атаковала из артиллерии Никопольщину. Погибла женщина
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Российские военные, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района на Днепропетровщине, убили 65-летнюю женщину.

Главные тезисы

 

  • Обстрелы из артиллерии привели к разрушению жилых домов, школ, магазинов и других объектов инфраструктуры.
  • Российские военные проводят ежедневные обстрелы Никопольщины, нанося вред мирным жителям.
  • Органы власти Днепропетровщины фиксируют жертвы и ущерб от обстрелов, пытаясь оказать помощь пострадавшим.

Что известно об обстреле Россией Днепропетровщины

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, погибла 65-летняя женщина. Ее убили россияне, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую общину.

Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Остальные последствия атаки уточняются.

Россия обстреляла Никополь 2 июля

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты продолжают атаковать Никополь на Днепропетровщине. Из-за их обстрела 2 июля погибли две женщины — 61 и 86 лет.

Кроме двух погибших, в городе девять раненых. Среди них ребята 9 и 17 лет. Им оказывают помощь медики.

В Никополе было несколько попаданий. Повреждены жилье местных, учебные заведения, амбулатория, магазины, салон красоты и авто.

Также ранее оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Красногригоревской общинам. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаковал враг и Покровскую общину. Предварительно там ранен человек. Информацию уточняем.

Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской общины там погибли два человека. Мужчина и женщина.

Армия РФ ежедневно обстреливает Никопольщину, убивая или травмируя местных жителей.

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Категория
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Дата публикации
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Россия атаковала Никополь. Погибли две женщины
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Категория
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Дата публикации
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