Армия РФ атаковала из артиллерии Никопольщину. Погибла женщина

Российские военные, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района на Днепропетровщине, убили 65-летнюю женщину.

Что известно об обстреле Россией Днепропетровщины

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, погибла 65-летняя женщина. Ее убили россияне, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую общину.

Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Остальные последствия атаки уточняются.

Россия обстреляла Никополь 2 июля

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты продолжают атаковать Никополь на Днепропетровщине. Из-за их обстрела 2 июля погибли две женщины — 61 и 86 лет.

Кроме двух погибших, в городе девять раненых. Среди них ребята 9 и 17 лет. Им оказывают помощь медики.

В Никополе было несколько попаданий. Повреждены жилье местных, учебные заведения, амбулатория, магазины, салон красоты и авто.

Также ранее оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Красногригоревской общинам. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаковал враг и Покровскую общину. Предварительно там ранен человек. Информацию уточняем. Поделиться

Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской общины там погибли два человека. Мужчина и женщина.