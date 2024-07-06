Армия РФ атаковала из артиллерии Никопольщину. Погибла женщина

Российские военные, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую общину Никопольского района на Днепропетровщине, убили 65-летнюю женщину.
Главные тезисы
- Обстрелы из артиллерии привели к разрушению жилых домов, школ, магазинов и других объектов инфраструктуры.
- Российские военные проводят ежедневные обстрелы Никопольщины, нанося вред мирным жителям.
- Органы власти Днепропетровщины фиксируют жертвы и ущерб от обстрелов, пытаясь оказать помощь пострадавшим.
Что известно об обстреле Россией Днепропетровщины
Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, погибла 65-летняя женщина. Ее убили россияне, обстреляв из артиллерии Красногригорьевскую общину.
Кроме того, повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Остальные последствия атаки уточняются.
Россия обстреляла Никополь 2 июля
Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты продолжают атаковать Никополь на Днепропетровщине. Из-за их обстрела 2 июля погибли две женщины — 61 и 86 лет.
Кроме двух погибших, в городе девять раненых. Среди них ребята 9 и 17 лет. Им оказывают помощь медики.
В Никополе было несколько попаданий. Повреждены жилье местных, учебные заведения, амбулатория, магазины, салон красоты и авто.
Также ранее оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Красногригоревской общинам. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.
Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской общины там погибли два человека. Мужчина и женщина.
Армия РФ ежедневно обстреливает Никопольщину, убивая или травмируя местных жителей.
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