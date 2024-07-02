На Никопольщине возросло число погибших в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

На Никопольщине возросло число погибших в результате атаки РФ

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
На Никопольщине возросло число погибших в результате атаки РФ
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Число погибших в результате российских артиллерийских обстрелов Никопольщины на Днепропетровщине возросло до 4.

Главные тезисы

 

  • Атаки РФ привели к смерти двух человек в Покровской общине, а также пострадало множество жилых и общественных объектов.
  • В Никополе произошло несколько попаданий, повреждены жилье местных жителей, учебные заведения, амбулатория, магазины, салоны красоты и автомобили.
  • Российские оккупанты ежедневно обстреливают Никопольщину, угрожая жизни и здоровью местных жителей.

Россия ударила по Никополю и области

Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, больше всего досталось райцентру. Там двое погибших и, по уточненной информации, 10 пострадавших. Четверо из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В городе повреждены 3 многоквартирных и 5 частных домов, 4 хозяйственные постройки, 7 авто. Также враг изуродовал 2 учебных заведения, амбулаторию, админздание, магазины, салон красоты и банк.

Также оккупанты били по Мировской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Из-за обстрела вспыхнула агрофирма. Спасатели ликвидировали пожар.

Атаковал враг и Покровскую общину. Предварительно там ранен человек. Информацию уточняем.

Впоследствии Лысак написал, что по уточненной информации, из-за вражеского артиллерийского обстрела Покровской общины там погибли два человека. Мужчина и женщина.

Уже четверо жертв российских палачей в районе за 2 июля. Нет слов, которые могли бы утолить боль родных.

Россия обстреляла Никополь 2 июля

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты продолжают атаковать Никополь на Днепропетровщине. Из-за их обстрела 2 июля погибли две женщины — 61 и 86 лет.

Кроме двух погибших, в городе девять раненых. Среди них ребята 9 и 17 лет. Им оказывают помощь медики.

В Никополе было несколько попаданий. Повреждены жилье местных, учебные заведения, амбулатория, магазины, салон красоты и авто.

Армия РФ ежедневно обстреливает Никопольщину, убивая или травмируя местных жителей.

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