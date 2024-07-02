На Нікопольщині зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Кількість загиблих внаслідок російського артилерійського обстрілу Нікопольщини на Дніпропетровщині зросла до 4.

Росія ударила по Нікополю та області

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Також ворог понівечив 2 навчальні заклади, амбулаторію, адмінбудівлю, магазини, салон краси та банк.

Також окупанти били по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріл спалахнула агрофірма. Рятувальники ліквідували пожежу.

Атакував ворог і Покровську громаду. Попередньо, там поранена людина. Інформацію уточнюємо. Поширити

Згодом Лисак написав, що за уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл Покровської громади там загинули двоє людей. Чоловік і жінка.

Вже четверо жертв російських катів у районі за 2 липня. Немає слів, які б могли втамувати біль рідних. Поширити

Росія обстріляла Нікополь 2 липня

Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, російські окупанти продовжують атакувати Нікополь на Дніпропетровщині. Через їхній обстріл 2 липня загинули дві жінки — 61 та 86 років.

Крім двох загиблих, у місті девʼять поранених. Серед них — хлопці 9 та 17 років. Їм надають допомогу медики.

У Нікополі було кілька влучань. Пошкоджені житло місцевих, заклади освіти, амбулаторія, магазини, салон краси та авто.