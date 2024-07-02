На Нікопольщині зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Кількість загиблих внаслідок російського артилерійського обстрілу Нікопольщини на Дніпропетровщині зросла до 4.
Головні тези:
- Наслідки обстрілу включають ушкодження житла, навчальних закладів, авто та інших об'єктів інфраструктури.
- Окупанти поранили дев'ять осіб, серед яких й молодь. Загиблими стали дві жінки, а також чоловік і жінка з іншої громади.
- Атаки РФ на Нікопольщину стали щоденністю, призводячи до численних жертв серед цивільного населення.
Росія ударила по Нікополю та області
Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, найбільше дісталося райцентру. Там двоє загиблих та, за уточненою інформацією, 10 постраждалих. Четверо з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
У місті пошкоджені 3 багатоквартирні й 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, 7 авто. Також ворог понівечив 2 навчальні заклади, амбулаторію, адмінбудівлю, магазини, салон краси та банк.
Також окупанти били по Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Через обстріл спалахнула агрофірма. Рятувальники ліквідували пожежу.
Згодом Лисак написав, що за уточненою інформацією, через ворожий артилерійський обстріл Покровської громади там загинули двоє людей. Чоловік і жінка.
Росія обстріляла Нікополь 2 липня
Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, російські окупанти продовжують атакувати Нікополь на Дніпропетровщині. Через їхній обстріл 2 липня загинули дві жінки — 61 та 86 років.
Крім двох загиблих, у місті девʼять поранених. Серед них — хлопці 9 та 17 років. Їм надають допомогу медики.
У Нікополі було кілька влучань. Пошкоджені житло місцевих, заклади освіти, амбулаторія, магазини, салон краси та авто.
Армія РФ щодня обстрілює Нікопольщину, вбиваючи чи травмуючи місцевих мешканців.
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