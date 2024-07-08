В Киеве в результате ракетной атаки РФ есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры

8 июля российские террористы вторично прибегли к ракетным обстрелам. В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов, есть пострадавшие.

РФ атаковала Киев: что известно

Второй раз масштабная воздушная тревога прозвучала уже около 09:50. Тогда же воздушные силы заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Уже в 10.14 Киевская областная военная администрация (ОВА) заявила о работе ПВО на территории региона. Гражданских призывали соблюдать информационную тишину и находиться в укрытиях.

По состоянию на 11:03 известно о падении обломков в:

Соломенском;

Днепровском;

Дарницкий;

Деснянском;

Шевченковском;

Голосеевском районах.

Согласно предварительным данным:

в Соломенском районе — повреждение офисного здания;

в Голосеевском — обломки упали у жилого дома;

в Днепровском — пылают обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе — поврежден частный дом;

в Деснянском районе — возгорание дома.

На местах происшествия работают все оперативные службы. По сей день известно об одной потерпевшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас известно о трех пострадавших. Один из них был госпитализирован, другим двум — оказана помощь на месте.

Проверяем информацию об одном погибшем, — отметил мэр.

В 11:10 Кличко сообщил, что есть попадание российской ракеты в детское медицинское учреждение.

В 11.23 Кличко сообщил о 9 пострадавших в разных районах Киева, шестеро из них — в больнице.

Россия атаковала Украину крылатыми ракетами

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.