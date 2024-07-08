В Киеве в результате ракетной атаки РФ есть пострадавшие и разрушения инфраструктуры

8 июля российские террористы вторично прибегли к ракетным обстрелам. В Киеве зафиксировано падение обломков в ряде районов, есть пострадавшие.
Главные тезисы
- В результате ракетной атаки РФ в Киеве зафиксированы разрушения, есть пострадавшие среди граждан.
- Россия применяет разный спектр вооружения, включая крылатые ракеты с бомбардировщиков Ту-95 и пуски ракет типа “Кинжал” и “Калибр”.
- Известно о 9 пострадавших в Киеве, шестеро из которых госпитализированы.
- На местах происшествия задействованы все оперативные службы для ликвидации последствий ракетной атаки РФ в разных районах Киева.
РФ атаковала Киев: что известно
Второй раз масштабная воздушная тревога прозвучала уже около 09:50. Тогда же воздушные силы заявили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Уже в 10.14 Киевская областная военная администрация (ОВА) заявила о работе ПВО на территории региона. Гражданских призывали соблюдать информационную тишину и находиться в укрытиях.
По состоянию на 11:03 известно о падении обломков в:
Соломенском;
Днепровском;
Дарницкий;
Деснянском;
Шевченковском;
Голосеевском районах.
Согласно предварительным данным:
в Соломенском районе — повреждение офисного здания;
в Голосеевском — обломки упали у жилого дома;
в Днепровском — пылают обломки в жилой застройке.
в Дарницком районе — поврежден частный дом;
в Деснянском районе — возгорание дома.
На местах происшествия работают все оперативные службы. По сей день известно об одной потерпевшей, ранения не критичны для жизни. Информация уточняется.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, сейчас известно о трех пострадавших. Один из них был госпитализирован, другим двум — оказана помощь на месте.
Проверяем информацию об одном погибшем, — отметил мэр.
В 11:10 Кличко сообщил, что есть попадание российской ракеты в детское медицинское учреждение.
В 11.23 Кличко сообщил о 9 пострадавших в разных районах Киева, шестеро из них — в больнице.
Россия атаковала Украину крылатыми ракетами
Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
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