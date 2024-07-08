Ракетный удар РФ разрушил детскую больницу "Охматдет" в Киеве — видео

В Киеве во время российского обстрела 8 июля повреждено помещение детской больницы "Охматдет". Продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут находиться дети.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар повредил детскую больницу в Киеве, вызвав тревогу из-за возможных жертв среди детей и персонала.
- Президент Украины осудил агрессивный акт РФ и требует наказания за преступление.
- Украинские медицинские работники и спасатели активно проводят поисково-спасательные операции под завалами медучреждения.
- Власти Киева переводят детей в другие больницы для обеспечения им необходимой помощи и медицинского ухода.
- Важно привлечь внимание мира к преступлениям России против мирного населения, особенно атакам на детские учреждения, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.
Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушительном ударе РФ по крупнейшей детской больнице Украины.
Зеленский подчеркнул, что Россия прекрасно знает, куда она запускает ракеты.
Россия атаковала "Охматдет": что известно
Ракетным ударом РФ разрушено одно из отделений больницы. Продолжаются спасательно-поисковые работы.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что детей из разрушенной Россией больницы переводят в другие медучреждения города.
Десятки людей помогают разбирать завалы в больнице.
Появляются все новые видео с места ракетного удара РФ.
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