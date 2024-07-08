Ракетный удар РФ разрушил детскую больницу "Охматдет" в Киеве — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар РФ разрушил детскую больницу "Охматдет" в Киеве — видео

Владимир Зеленский
Охматдет
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В Киеве во время российского обстрела 8 июля повреждено помещение детской больницы "Охматдет". Продолжаются поисково-спасательные работы, под завалами могут находиться дети.

Главные тезисы

  • Российский ракетный удар повредил детскую больницу в Киеве, вызвав тревогу из-за возможных жертв среди детей и персонала.
  • Президент Украины осудил агрессивный акт РФ и требует наказания за преступление.
  • Украинские медицинские работники и спасатели активно проводят поисково-спасательные операции под завалами медучреждения.
  • Власти Киева переводят детей в другие больницы для обеспечения им необходимой помощи и медицинского ухода.
  • Важно привлечь внимание мира к преступлениям России против мирного населения, особенно атакам на детские учреждения, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.

Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушительном ударе РФ по крупнейшей детской больнице Украины.

Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА. «Охматдет» спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Россия прекрасно знает, куда она запускает ракеты.

Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас об этом не молчал и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает.

Россия атаковала "Охматдет": что известно

Ракетным ударом РФ разрушено одно из отделений больницы. Продолжаются спасательно-поисковые работы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что детей из разрушенной Россией больницы переводят в другие медучреждения города.

Десятки людей помогают разбирать завалы в больнице.

Появляются все новые видео с места ракетного удара РФ.

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