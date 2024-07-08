Российские ракеты попали в отделение диализа "Охматдета" — видео

Ракета РФ разрушила отделение "Охматдета", где дети получали диализ

В "Охматдете" продолжаются поисково-спасательные работы после массированной рааэтной атаки России.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на жестокую атаку РФ по больным детям.

Жертвы, к сожалению, есть. Удар по "Охмадиту" пришелся на корпус, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологические отделения. Первая задача — перевезти пациентов туда, где есть ИВЛ, кислород. Виктор Ляшко Министр здравоохранения Украины

Под больницу массово прибывают люди, обеспокоенные тем, что не знают, где их родственники, лечившиеся в Охматдете.

Десятки жителей Киева прибыли в "Охматдет", чтобы помочь разбирать завалы.

Мэр Киева Кличко назвал "геноцидом" действия России в отношении детской больницы "Охматдет".

В 12.56 стало известно, что из "Охматдета" выносят тело погибшего.

Чудом спасся врач из Охматдета, которой во время ракетной атаки делал операцию ребенку.

Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушительном ударе РФ по крупнейшей детской больнице Украины.

Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА. «Охматдет» спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.

Зеленский подчеркнул, что Россия прекрасно знает, куда она запускает ракеты.