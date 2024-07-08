Российские ракеты попали в отделение диализа "Охматдета" — видео

8 июля Россия совершила террористический акт против крупнейшей детской больницы Украины "Охматдет". Ракетный удар разрушил отделение диализа, где тяжелобольные дети проходят терапию.
Главные тезисы
- Российский ракетный удар нанес тяжелые разрушения отделению диализа в детской больнице “Охматдет”.
- Мировое сообщество должно требовать ответственности за преступления РФ против мирного населения и детей Украины.
- Министр здравоохранения и президент Украины отметили жестокость действий России и выразили необходимость международной реакции.
- Десятки жителей Киева прибыли в “Охматдет”, чтобы помочь разбирать завалы после ракетной атаки.
- Президент Украины подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за свои преступления против человечности и детей.
Ракета РФ разрушила отделение "Охматдета", где дети получали диализ
В "Охматдете" продолжаются поисково-спасательные работы после массированной рааэтной атаки России.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на жестокую атаку РФ по больным детям.
Под больницу массово прибывают люди, обеспокоенные тем, что не знают, где их родственники, лечившиеся в Охматдете.
Десятки жителей Киева прибыли в "Охматдет", чтобы помочь разбирать завалы.
Мэр Киева Кличко назвал "геноцидом" действия России в отношении детской больницы "Охматдет".
В 12.56 стало известно, что из "Охматдета" выносят тело погибшего.
Чудом спасся врач из Охматдета, которой во время ракетной атаки делал операцию ребенку.
Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушительном ударе РФ по крупнейшей детской больнице Украины.
Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА. «Охматдет» спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.
Зеленский подчеркнул, что Россия прекрасно знает, куда она запускает ракеты.
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