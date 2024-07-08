Российские ракеты попали в отделение диализа "Охматдета" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Российские ракеты попали в отделение диализа "Охматдета" — видео

Охматдет
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Источник:  online.ua

8 июля Россия совершила террористический акт против крупнейшей детской больницы Украины "Охматдет". Ракетный удар разрушил отделение диализа, где тяжелобольные дети проходят терапию.

Главные тезисы

  • Российский ракетный удар нанес тяжелые разрушения отделению диализа в детской больнице “Охматдет”.
  • Мировое сообщество должно требовать ответственности за преступления РФ против мирного населения и детей Украины.
  • Министр здравоохранения и президент Украины отметили жестокость действий России и выразили необходимость международной реакции.
  • Десятки жителей Киева прибыли в “Охматдет”, чтобы помочь разбирать завалы после ракетной атаки.
  • Президент Украины подчеркнул, что Россия должна нести ответственность за свои преступления против человечности и детей.

Ракета РФ разрушила отделение "Охматдета", где дети получали диализ

В "Охматдете" продолжаются поисково-спасательные работы после массированной рааэтной атаки России.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на жестокую атаку РФ по больным детям.

Жертвы, к сожалению, есть. Удар по "Охмадиту" пришелся на корпус, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологические отделения. Первая задача — перевезти пациентов туда, где есть ИВЛ, кислород.

Виктор Ляшко

Виктор Ляшко

Министр здравоохранения Украины

Под больницу массово прибывают люди, обеспокоенные тем, что не знают, где их родственники, лечившиеся в Охматдете.

Десятки жителей Киева прибыли в "Охматдет", чтобы помочь разбирать завалы.

Мэр Киева Кличко назвал "геноцидом" действия России в отношении детской больницы "Охматдет".

В 12.56 стало известно, что из "Охматдета" выносят тело погибшего.

Чудом спасся врач из Охматдета, которой во время ракетной атаки делал операцию ребенку.

Зеленский отреагировал на атаку РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разрушительном ударе РФ по крупнейшей детской больнице Украины.

Детская больница «Охматдет» в Киеве. Одна из самых важных не только в Украине, но и в Европе исключительно ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА. «Охматдет» спас и вернул здоровье тысячам детей. Сейчас больница повреждена российским ударом, под завалами люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди.

Зеленский подчеркнул, что Россия прекрасно знает, куда она запускает ракеты.

Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас об этом не молчал и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает.

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