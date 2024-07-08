За інформацією КМВА та Офісу генпрокурора, внаслідок серії підступних ракетних атак злочинної армії РФ по столиці України загинуло щонайменше сімнадцятеро людей та 41 особа отримала поранення.

Що відомо про наслідки злочинних ракетних атак армії РФ по Києву

Зокрема, за інформацією КМВА, четверо людей загинуло через падіння уламків в Дніпровському районі, де було пошкоджено будівлю медцентру.

Відбулось часткове руйнування будівлі.

Також в КМВА повідомили про закриття наземної гілки метро на Лівий берег.

Як заявили в прес-службі, обмеження в роботі "червоної" лінії метро введені з міркувань безпеки та для повного обстеження відкритої ділянки після масованого ракетного обстрілу столиці.

Про відновлення роботи метрополітену у звичайному режимі поінформують додатково.

Зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у 7 районах столиці:

В Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охмадит, є руйнування.

в Голосіївському – пошкоджено будівлю дитячого садка та житлового будинку, горять автомобілі;

в Солом’янському районі пошкоджено офісну будівлю;

в Дніпровському – палають уламки в житловій забудові;

в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

в Святошинському районі горять уламки біля житлової будівлі; також виникла пожежа у приміщені одного з підприємств.

Зі зруйнованого корпусу "Охматдиту" п'ятьох дітей вивезли на перегоспіталізацію, повідомили в КМВА.

У житловому будинку на Сирці, повністю знищений один підʼїзд. Кілька - сильно пошкоджені. Зараз з-під завалів рятувальники намагаються дістати людей. Голоси їх чують. Інших мешканців евакуювали. Пошкоджений будинок і навпроти, - повідомив мер Києва Віталій Кличко. Поширити

Рятувальні роботи продовжуються у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

Зокрема, у Шевченківському районі ліквідували пожежу на площі 1500 кв.м. За даними ДСНС, у саме в цьому районі 5 осіб загинуло та 4 травмовано. Травмованих передали лікарям для подальшої госпіталізації.

Що відомо про наслідки ракетних атак армії по Україні

За інформацією Нацполіції, внаслідок серії підступних ракетних атак злочинної армії РФ по Україні загинула 21 людина і 68 осіб отримали поранення.

У Кривому Розі внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло десятеро людей і 42 особи отримали поранення.

Двоє людей отримали поранення внаслідок пошкодження багатоквартирного будинку у Дніпропетровській області.