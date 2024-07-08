В Киеве уже семнадцать погибших в результате ракетной атаки армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве уже семнадцать погибших в результате ракетной атаки армии РФ

КГВА
Последствия ракетной атаки РФ по Киеву
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По информации КМВА и Офиса генпрокурора, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по столице Украины погибли по меньшей мере семнадцать человек и 41 человек получил ранения.

Главные тезисы

  • В результате ракетных атак преступной армии РФ в Киеве погибли 17 человек, а 41 человек получил ранения.
  • Разрушения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы привели к эвакуации и перегоспитализации пострадавших.
  • Спасательные работы продолжаются в разных районах Киева по освобождению людей из-под завалов и ликвидации последствий пожаров и разрушений.
  • Общее число погибших в Украине от ракетных атак армии РФ составляет 21 человека, а ранены 68, что свидетельствует о высоком уровне агрессии.
  • Последствия ракетных атак армии РФ в Украине требуют немедленных мер по защите мирного населения и ликвидации последствий преступной деятельности.

Что известно о последствиях преступных ракетных атак армии РФ по Киеву

В частности, по информации КМВА, четыре человека погибли из-за падения обломков в Днепровском районе, где было повреждено здание медцентра.

Произошло частичное разрушение здания.

Также в КМВА сообщили о закрытии наземной ветки метро на левый берег.

Как заявили в пресс-службе, ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.

О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме информируют дополнительно.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы:

  • В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушения.

  • в Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;

  • в Соломенском районе повреждено офисное здание;

  • в Днепровском – пылают обломки в жилой застройке;

  • в Дарницком районе поврежден частный дом;

  • в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

Из разрушенного корпуса "Охматдета" пятерых детей вывезли на перегоспитализацию, сообщили в КМВА.

В жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены. Сейчас из-под завалов спасатели пытаются извлечь людей. Голоса их слышат. Остальных жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Спасательные работы продолжаются в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

В частности, в Шевченковском районе был ликвидирован пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Травмированных передали врачам для последующей госпитализации.

Что известно о последствиях ракетных атак армии по Украине

По информации Нацполиции, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по Украине погиб 21 человек и 68 получили ранения.

В Кривом Роге в результате вражеской ракетной атаки погибли десять человек и 42 человека получили ранения.

Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома в Днепропетровской области.

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