По информации КМВА и Офиса генпрокурора, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по столице Украины погибли по меньшей мере семнадцать человек и 41 человек получил ранения.

Что известно о последствиях преступных ракетных атак армии РФ по Киеву

В частности, по информации КМВА, четыре человека погибли из-за падения обломков в Днепровском районе, где было повреждено здание медцентра.

Произошло частичное разрушение здания.

Также в КМВА сообщили о закрытии наземной ветки метро на левый берег.

Как заявили в пресс-службе, ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.

О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме информируют дополнительно.

Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы:

В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушения.

в Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;

в Соломенском районе повреждено офисное здание;

в Днепровском – пылают обломки в жилой застройке;

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

Из разрушенного корпуса "Охматдета" пятерых детей вывезли на перегоспитализацию, сообщили в КМВА.

В жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Несколько – сильно повреждены. Сейчас из-под завалов спасатели пытаются извлечь людей. Голоса их слышат. Остальных жителей эвакуировали. Поврежден дом и напротив, – сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Поделиться

Спасательные работы продолжаются в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

В частности, в Шевченковском районе был ликвидирован пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Травмированных передали врачам для последующей госпитализации.

Что известно о последствиях ракетных атак армии по Украине

По информации Нацполиции, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по Украине погиб 21 человек и 68 получили ранения.

В Кривом Роге в результате вражеской ракетной атаки погибли десять человек и 42 человека получили ранения.

Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома в Днепропетровской области.