По информации КМВА и Офиса генпрокурора, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по столице Украины погибли по меньшей мере семнадцать человек и 41 человек получил ранения.
Главные тезисы
- В результате ракетных атак преступной армии РФ в Киеве погибли 17 человек, а 41 человек получил ранения.
- Разрушения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы привели к эвакуации и перегоспитализации пострадавших.
- Спасательные работы продолжаются в разных районах Киева по освобождению людей из-под завалов и ликвидации последствий пожаров и разрушений.
- Общее число погибших в Украине от ракетных атак армии РФ составляет 21 человека, а ранены 68, что свидетельствует о высоком уровне агрессии.
- Последствия ракетных атак армии РФ в Украине требуют немедленных мер по защите мирного населения и ликвидации последствий преступной деятельности.
Что известно о последствиях преступных ракетных атак армии РФ по Киеву
В частности, по информации КМВА, четыре человека погибли из-за падения обломков в Днепровском районе, где было повреждено здание медцентра.
Произошло частичное разрушение здания.
Также в КМВА сообщили о закрытии наземной ветки метро на левый берег.
Как заявили в пресс-службе, ограничения в работе "красной" линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.
О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме информируют дополнительно.
Зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры в 7 районах столицы:
В Шевченковском районе пострадала детская больница Охмадит, есть разрушения.
в Голосеевском – повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили;
в Соломенском районе повреждено офисное здание;
в Днепровском – пылают обломки в жилой застройке;
в Дарницком районе поврежден частный дом;
в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.
Из разрушенного корпуса "Охматдета" пятерых детей вывезли на перегоспитализацию, сообщили в КМВА.
Спасательные работы продолжаются в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.
В частности, в Шевченковском районе был ликвидирован пожар на площади 1500 кв.м. По данным ГСЧС, именно в этом районе 5 человек погибли и 4 травмированы. Травмированных передали врачам для последующей госпитализации.
Что известно о последствиях ракетных атак армии по Украине
По информации Нацполиции, в результате серии коварных ракетных атак преступной армии РФ по Украине погиб 21 человек и 68 получили ранения.
В Кривом Роге в результате вражеской ракетной атаки погибли десять человек и 42 человека получили ранения.
Два человека получили ранения в результате повреждения многоквартирного дома в Днепропетровской области.
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