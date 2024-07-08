По словам президента Владимира Зеленского, Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН после серии ракетных атак преступной армии РФ по Киеву и другим украинским городам.

Украина созывает срочное заседание ООН на фоне ракетных атак армии РФ

Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Глава государства добавил, что Россия уже распространяет дезинформацию о том, что якобы попадание по детской больнице "Охматдет" произошло якобы из-за работы украинской ПВО.

Однако президент подчеркнул, есть четкие доказательства попадания вражеской ракеты.

Какой цинизм снова демонстрируют уроды из Кремля в том, что "это работало украинское ПВО". Что это "украинское ПВО", а не их рассчитанный удар. Я благодарен всем украинцам, которые выкладывают видео, где конкретно виден прямой ракетный удар, которым были ранены и убиты многие украинские люди сегодня, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Он добавил, что Украина восстановит все, что сегодня разрушили российские террористы.

Бесспорно, мы ответим этим извергам из России, - заверил президент. Поделиться

Зеленский о погибших и раненых в результате преступной атаки армии РФ по Украине

По словам президента, по состоянию на данный момент уже известно о 27 погибших и более 100 раненых лиц в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ.