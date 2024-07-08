По словам президента Владимира Зеленского, Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН после серии ракетных атак преступной армии РФ по Киеву и другим украинским городам.
Главные тезисы
- Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетными атаками Российской армии по украинским городам.
- Зеленский обратился к украинцам с просьбой распространить доказательства военных преступлений, совершенных Россией.
- По данным президента, в результате атаки погибли 27 человек, более 100 получили ранения, включая детей и невинных гражданских.
- Украина обещает восстановить разрушенную инфраструктуру и ответить на действия России.
- Зеленский подчеркнул цинизм дезинформации со стороны России относительно ракетной атаки по детской больнице, предоставив доказательства прямого ракетного удара вражеской стороны.
Украина созывает срочное заседание ООН на фоне ракетных атак армии РФ
Глава государства добавил, что Россия уже распространяет дезинформацию о том, что якобы попадание по детской больнице "Охматдет" произошло якобы из-за работы украинской ПВО.
Однако президент подчеркнул, есть четкие доказательства попадания вражеской ракеты.
Он добавил, что Украина восстановит все, что сегодня разрушили российские террористы.
Зеленский о погибших и раненых в результате преступной атаки армии РФ по Украине
По словам президента, по состоянию на данный момент уже известно о 27 погибших и более 100 раненых лиц в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ.
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