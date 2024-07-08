Зеленский заявил о созыве Украиной чрезвычайного заседания ООН после ракетной атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский заявил о созыве Украиной чрезвычайного заседания ООН после ракетной атаки РФ

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
Read in English
Читати українською

По словам президента Владимира Зеленского, Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН после серии ракетных атак преступной армии РФ по Киеву и другим украинским городам.

Главные тезисы

  • Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ракетными атаками Российской армии по украинским городам.
  • Зеленский обратился к украинцам с просьбой распространить доказательства военных преступлений, совершенных Россией.
  • По данным президента, в результате атаки погибли 27 человек, более 100 получили ранения, включая детей и невинных гражданских.
  • Украина обещает восстановить разрушенную инфраструктуру и ответить на действия России.
  • Зеленский подчеркнул цинизм дезинформации со стороны России относительно ракетной атаки по детской больнице, предоставив доказательства прямого ракетного удара вражеской стороны.

Украина созывает срочное заседание ООН на фоне ракетных атак армии РФ

Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу, - подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что Россия уже распространяет дезинформацию о том, что якобы попадание по детской больнице "Охматдет" произошло якобы из-за работы украинской ПВО.

Однако президент подчеркнул, есть четкие доказательства попадания вражеской ракеты.

Какой цинизм снова демонстрируют уроды из Кремля в том, что "это работало украинское ПВО". Что это "украинское ПВО", а не их рассчитанный удар. Я благодарен всем украинцам, которые выкладывают видео, где конкретно виден прямой ракетный удар, которым были ранены и убиты многие украинские люди сегодня, - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина восстановит все, что сегодня разрушили российские террористы.

Бесспорно, мы ответим этим извергам из России, - заверил президент.

Зеленский о погибших и раненых в результате преступной атаки армии РФ по Украине

По словам президента, по состоянию на данный момент уже известно о 27 погибших и более 100 раненых лиц в результате массированной ракетной атаки преступной армии РФ.

Сегодня Россия нанесла удар по многим городам Украины: Киев, Кривой Рог, Днепр, города нашей Донбасса... Попадание, в частности, в детскую больницу, одна из самых важных не только для нашей страны, но и для всего нашего региона. Больница "Охматдет", которая в Киеве. Удар пришелся в отделение, где дети получали диализ. Повреждены дома. До сих пор идет разбор завалов. Более 100 человек ранены в настоящее время. По состоянию на данный момент известно о 27 людях убитых этим ударом, - подчеркнул Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Киеву. Есть погибшие и раненые
ДСНС Украины
Войска РФ нанесли повторный ракетный удар по Киеву
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО сбили 30 ракет во время массированной атаки РФ на Украину
Николай Олещук
Силы ПВО сбили 30 ракет во время массированной атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве уже семнадцать погибших в результате ракетной атаки армии РФ
КГВА
Последствия ракетной атаки РФ по Киеву

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?