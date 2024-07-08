ППО Польщі допомагатиме Україні збивати ракети армії РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зазначив, що наразі обидві країни працюють над спільним механізмом у рамках якого, польська ППО збиватиме ракети та дрони злочинної армії РФ.

Що відомо про переговори з Польщею стосовно протидії ракетам та дронам РФ

Ми вдячні за спеціальні домовленості, які відображені в безпековій угоді. Вони передбачені положенням про розробку механізму щодо збивання в повітряному просторі України російських ракет та дронів, - зазначив Зеленський. Поширити

Він підкреслив, що мова йде лише про ті повітряні ворожі цілі, які будуть випущені у напрямку Польщі.

Зеленський висловив сподівання, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть опрацювати швидку реалізацію цього пункту домовленостей.

Чим ще Польща планує допомогти Україні

Зеленський зазначив, що Польша візьме участь у створенні легіону добровольців з українців на території ЄС.

Як зазначається у тексті підписаної безпекової угоди між Україною та Польщею, учасники продовжать співпрацю з питань підготовки особового складу Сил безпеки й оборони України на території Польщі.

Відповідно до цього механізму, громадяни України на території Польщі та інших країн ЄС зможуть взяти участь у процесі підготовки добровольчого легіону.

Буде домовлено про порядок відбору, підготовки, комплектування, забезпечення зброєю, технікою та боєприпасами, а також про соціально-фінансову підтримку таких військових і статус їхнього перебування на території Польщі.

На прохання України Польща також заохочуватиме українців повертатися до України для служби у Збройних Силах.

Зафіксували у нашій безпековій угоді підготовку на території Польщі українського легіону. Нового добровольчого військового підрозділу. ми маємо чудовий досвід українсько-польсько-литовської бригади, - підкреслив Зеленський. Поширити

За його словами, Україна вже має подібний досвід і саме на його основі українці, які зараз перебувають в Польщі, Литві, інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатись до оборони країни.