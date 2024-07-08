ППО Польщі допомагатиме Україні збивати ракети армії РФ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зазначив, що наразі обидві країни працюють над спільним механізмом у рамках якого, польська ППО збиватиме ракети та дрони злочинної армії РФ.
Головні тези:
- Україна та Польща співпрацюють у розробці механізму збивання російських ракет та дронів, які направлені у бік Польщі.
- Польща бере участь у створенні українського добровольчого легіону на території ЄС для підтримки оборони України.
- Згідно безпекової угоди, українці на території Польщі зможуть приєднатися до легіону, підписавши контракт із Збройними силами України.
- Створення українського легіону дозволить українцям, що перебувають у ЄС, активно приєднатися до оборони своєї країни.
- Президент Зеленський висловив сподівання на швидку реалізацію угоди з Польщею та підготовку спільного механізму протидії ворожим ракетам та дронам.
Що відомо про переговори з Польщею стосовно протидії ракетам та дронам РФ
Він підкреслив, що мова йде лише про ті повітряні ворожі цілі, які будуть випущені у напрямку Польщі.
Зеленський висловив сподівання, що команди Міністерств оборони України та Польщі, а також військові зможуть опрацювати швидку реалізацію цього пункту домовленостей.
Чим ще Польща планує допомогти Україні
Зеленський зазначив, що Польша візьме участь у створенні легіону добровольців з українців на території ЄС.
Як зазначається у тексті підписаної безпекової угоди між Україною та Польщею, учасники продовжать співпрацю з питань підготовки особового складу Сил безпеки й оборони України на території Польщі.
Відповідно до цього механізму, громадяни України на території Польщі та інших країн ЄС зможуть взяти участь у процесі підготовки добровольчого легіону.
Буде домовлено про порядок відбору, підготовки, комплектування, забезпечення зброєю, технікою та боєприпасами, а також про соціально-фінансову підтримку таких військових і статус їхнього перебування на території Польщі.
На прохання України Польща також заохочуватиме українців повертатися до України для служби у Збройних Силах.
За його словами, Україна вже має подібний досвід і саме на його основі українці, які зараз перебувають в Польщі, Литві, інших країнах ЄС, зможуть добровільно приєднатись до оборони країни.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-