Силы ПВО сбили все дроны РФ во время атаки на Украину

Российские войска снова атаковали Украину дронами и ракетами 7 июля. ПВО сбило все "шахеды", ракеты "Искандер-М" сбить не удалось.
Главные тезисы
- Силы ПВО успешно отбили атаку РФ, сбив все дроны и ракеты, направленные на территорию Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность укрепления воздушного щита страны для защиты от российской агрессии.
- Более 600 управляемых бомб и 40 ракет были выпущены в сторону Украины со стороны военных РФ за последнюю неделю.
- Украина готовится к сотрудничеству с партнерами для укрепления обороны и разработки конкретных решений в контексте российской агрессии.
Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.
В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов".
Вражеские цели были поражены в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Россия непрерывно атакует Украину
За эту неделю военные РФ выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.
В то же время, президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.
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