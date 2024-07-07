Силы ПВО сбили все дроны РФ во время атаки на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все дроны РФ во время атаки на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили все дроны РФ во время атаки на Украину
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Российские войска снова атаковали Украину дронами и ракетами 7 июля. ПВО сбило все "шахеды", ракеты "Искандер-М" сбить не удалось.

Главные тезисы

  • Силы ПВО успешно отбили атаку РФ, сбив все дроны и ракеты, направленные на территорию Украины.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность укрепления воздушного щита страны для защиты от российской агрессии.
  • Более 600 управляемых бомб и 40 ракет были выпущены в сторону Украины со стороны военных РФ за последнюю неделю.
  • Украина готовится к сотрудничеству с партнерами для укрепления обороны и разработки конкретных решений в контексте российской агрессии.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

Фото — t.me/ComAFUA/339.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов".

Вражеские цели были поражены в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Россия непрерывно атакует Украину

За эту неделю военные РФ выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.

Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора, — рассказал Владимир Зеленский.

В то же время, президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.

И будем на следующей неделе работать с партнерами ради именно таких решений — уже их готовим, — отметил президент Украины.

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