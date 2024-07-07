Силы ПВО сбили все дроны РФ во время атаки на Украину

Российские войска снова атаковали Украину дронами и ракетами 7 июля. ПВО сбило все "шахеды", ракеты "Искандер-М" сбить не удалось.

Воздушные силы раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук, в ночь на 7 июля противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 13 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области.

Фото — t.me/ComAFUA/339.

В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбито 13 "шахедов".

Вражеские цели были поражены в Кировоградской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Россия непрерывно атакует Украину

За эту неделю военные РФ выпустили в сторону территории Украины более 600 управляемых авиационных бомб и около 40 ракет разных типов.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина еще больше укрепила свой воздушный щит за эту неделю.

Спасибо Германии и Соединенным Штатам! Украинские Patriot еще лучше покажут себя в защите от российского террора, — рассказал Владимир Зеленский. Поделиться

В то же время, президент отметил, что для того, чтобы защитить все украинские города и села, "чтобы действительно преодолеть российский террор", нужно больше конкретных решений.