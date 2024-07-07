Сили ППО збили усі дрони РФ під час атаки на Україну

Російські війська знову атакували Україну дронами та ракетами 7 липня. ППО збила всі "шахеди", ракети "Іскандер-М" збити не вдалося.
Головні тези:
- У цей тиждень війська РФ випустили понад 600 авіаційних бомб та 40 ракет на територію України.
- Президент Володимир Зеленський підкреслив зміцнення повітряного щита України та подякував Німеччині та США.
- Володимир Зеленський анонсував роботу над конкретними рішеннями для подолання російського терору.
Повітряні сили розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 7 липня противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Курської області.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 13 "шахедів".
Ворожі цілі були уражені у Кіровоградській, Харківській, Сумській та Полтавській областях.
Росія безперервно атакує Україну
За цей тиждень військові РФ випустили в бік території України понад 600 керованих авіаційних бомб та майже 40 ракет різних типів.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит за цей тиждень.
Водночас президент зазначив, що для того, щоб захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор", потрібно більше конкретних рішень.
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