Системи ППО та сотні перехоплювачів. Союзники анонсували потужну допомогу Україні

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія пообіцяли передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. На це мають намір виділити понад 1 млрд доларів.
Головні тези:
- Партнери пообіцяли виділити додаткові батареї "Patriot", компоненти, а також й інші потужні системи для захисту українських міст, цивільного населення та солдатів.
- Країни-учасниці НАТО активно посилюють підтримку України, надаючи техніку та фінансову допомогу.
- Керівництво НАТО висловлює вдячність коаліції з понад 50 країн, які допомагають Києву стримувати країну-агресорку РФ.
Партнери посилять ППО України на тлі російського терору
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про нові системи ППО та сотні додаткових перехоплювачів протягом наступного року.
Ба більше, вказано, що вже незабаром Україна отримає десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.
Цим питанням найактивніше будуть займатися Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія.
А Штати разом зі союзниками пообіцяли перерозподілити заплановані постачання критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.
Ще один мільярд доларів для України
Також керівництво НАТО висловило вдячність коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Києву.
На цьому тлі вкрай важливою є Ініціатива негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку ППО України.
Не можна також не згадати про Коаліцію з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-