Системи ППО та сотні перехоплювачів. Союзники анонсували потужну допомогу Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Системи ППО та сотні перехоплювачів. Союзники анонсували потужну допомогу Україні

The White House
Саміт НАТО

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія пообіцяли передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. На це мають намір виділити понад 1 млрд доларів.

Головні тези:

  • Партнери пообіцяли виділити додаткові батареї "Patriot", компоненти, а також й інші потужні системи для захисту українських міст, цивільного населення та солдатів.
  • Країни-учасниці НАТО активно посилюють підтримку України, надаючи техніку та фінансову допомогу.
  • Керівництво НАТО висловлює вдячність коаліції з понад 50 країн, які допомагають Києву стримувати країну-агресорку РФ.

Партнери посилять ППО України на тлі російського терору

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про нові системи ППО та сотні додаткових перехоплювачів протягом наступного року.

Зокрема додаткові батареї "Patriot", надані США, Німеччиною та Румунією; компоненти "Patriot", надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї "Patriot"; і додаткову систему SAMP-T, надану Італією. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, — йдеться в заяві.

Ба більше, вказано, що вже незабаром Україна отримає десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.

Цим питанням найактивніше будуть займатися Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія.

А Штати разом зі союзниками пообіцяли перерозподілити заплановані постачання критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.

Учасники саміту НАТО 9 липня (Фото: nato.int)

Ще один мільярд доларів для України

Також керівництво НАТО висловило вдячність коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Києву.

На цьому тлі вкрай важливою є Ініціатива негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку ППО України.

Не можна також не згадати про Коаліцію з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція.

Ми також вітаємо роботу НАТО на підтримку зусиль України з розбудови оперативно сумісної з НАТО інтегрованої архітектури протиповітряної і протиракетної оборони. Наше послання до Москви і світу є чітким: наша підтримка України є сильною і непохитною, — йдеться в заяві союзників НАТО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили усі дрони РФ під час атаки на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО збили усі дрони РФ під час атаки на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО збили 30 ракет під час масованої атаки РФ на Україну
Микола Олещук
Сили ППО збили 30 ракет під час масованої атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО Польщі допомагатиме Україні збивати ракети армії РФ — Зеленський
Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?