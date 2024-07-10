Системи ППО та сотні перехоплювачів. Союзники анонсували потужну допомогу Україні

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія пообіцяли передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. На це мають намір виділити понад 1 млрд доларів.

Партнери посилять ППО України на тлі російського терору

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про нові системи ППО та сотні додаткових перехоплювачів протягом наступного року.

Зокрема додаткові батареї "Patriot", надані США, Німеччиною та Румунією; компоненти "Patriot", надані Нідерландами та іншими партнерами для забезпечення роботи додаткової батареї "Patriot"; і додаткову систему SAMP-T, надану Італією. Ці п'ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, цивільне населення і солдатів, — йдеться в заяві. Поширити

Ба більше, вказано, що вже незабаром Україна отримає десятки тактичних систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS і Gepard.

Цим питанням найактивніше будуть займатися Канада, Норвегія, Іспанія і Велика Британія.

А Штати разом зі союзниками пообіцяли перерозподілити заплановані постачання критично важливих перехоплювачів ППО, щоб вони були доставлені в Україну.

Учасники саміту НАТО 9 липня (Фото: nato.int)

Ще один мільярд доларів для України

Також керівництво НАТО висловило вдячність коаліції з понад 50 країн, яка продовжує надавати безпекову допомогу Києву.

На цьому тлі вкрай важливою є Ініціатива негайних дій щодо протиповітряної оборони, в рамках якої партнери пообіцяли виділити понад 1 мільярд доларів на підтримку ППО України.

Не можна також не згадати про Коаліцію з питань інтегрованих можливостей протиповітряної і протиракетної оборони, яку спільно очолюють Німеччина і Франція.