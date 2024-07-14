Силы ПВО сбили 2 ракеты и 4 разведывательных дрона во время атаки РФ на Украину

В ночь на 14 июля Украина обезвредила 2 управляемые авиационные ракеты и 4 разведывательных БПЛА РФ.
Главные тезисы
- 14 июля Россия атаковала Украину двумя КАР Х-59/Х-69, тремя БПЛА "Орлан -10" и одним БПЛА "ZALA".
- За сутки под огнем РФ оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области, что привело к гибели пяти гражданских и ранений у девяти человек, включая ребенка.
- Российские военные во время атаки в Херсонской области попали в объекты критической и социальной инфраструктуры.
Как отработала украинская ПВО
14 июля украинские силы ПВО сбили две КАР Х-59/Х-69 и четыре БПЛА, сообщает командование Воздушных сил со ссылкой на Воздушное командование "Восток".
Пятеро гражданских погибли на Херсонщине в течение суток из-за обстрелов РФ
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 9 гражданских, пять человек ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.
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