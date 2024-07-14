Силы ПВО сбили 2 ракеты и 4 разведывательных дрона во время атаки РФ на Украину

В ночь на 14 июля Украина обезвредила 2 управляемые авиационные ракеты и 4 разведывательных БПЛА РФ.

Как отработала украинская ПВО

14 июля украинские силы ПВО сбили две КАР Х-59/Х-69 и четыре БПЛА, сообщает командование Воздушных сил со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Противовоздушной обороной востока Украины сбиты две управляемые авиационные ракеты типа Х-59/Х-69, четыре разведывательных БПЛА разведчика: три «Орлан-10» и один «ZALA» — говорится в сообщении. Поделиться

Пятеро гражданских погибли на Херсонщине в течение суток из-за обстрелов РФ

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались более 20 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов пострадали 9 гражданских, пять человек ранены. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в объекты критической и социальной инфраструктуры, в частности Пункт Несокрушимости, учебные заведения, медицинское учреждение, админздания и газопровод; в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе 2 многоэтажки и 42 частных дома. Повреждены хозяйственные постройки, гаражи и частные автомобили. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

Из-за российской агрессии 5 человек погибли, еще 9 — получили ранения, из них — 1 ребенок.