Силы ПВО уничтожили 4 шахеда во время атаки РФ на Украину — пятый улетел на Беларусь

В ночь на 13 июля армия РФ атаковала Украину 5 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось сбить вражеские дроны.
Главные тезисы
- Силы противовоздушной обороны Украины отразили ночную атаку РФ, привлекая подразделения мобильных огневых групп.
- Уцелевший дрон вылетел в направлении Беларуси, уклоняясь от украинского ПВО.
- В Мариуполе прогремели взрывы в районе аэропорта, где базировались российские силы.
Как отработала украинская ПВО
Ночью Россия атаковала Украину пятью ударными дронами типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска (РФ), сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
Пятый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.
В Мариуполе прогремели взрывы в районе аэропорта
12 июля во временно оккупированном Россией Мариуполе поднялся новый мощный "хлопок".
О прилетах сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Петр Андрющенко обнародовал фото и видеоподтверждение своих слов.
Политик он с юмором назвал новую порцию "хлопка" для российских оккупантов "подарком себе на именины".
Затем Петр Андрющенко подтвердил, что украинским воинам действительно удалось попасть в Мариупольский аэропорт, где базировались российские силы.
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