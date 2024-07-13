Силы ПВО уничтожили 4 шахеда во время атаки РФ на Украину — пятый улетел на Беларусь
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 4 шахеда во время атаки РФ на Украину — пятый улетел на Беларусь

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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В ночь на 13 июля армия РФ атаковала Украину 5 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось сбить вражеские дроны.

Главные тезисы

  • Силы противовоздушной обороны Украины отразили ночную атаку РФ, привлекая подразделения мобильных огневых групп.
  • Уцелевший дрон вылетел в направлении Беларуси, уклоняясь от украинского ПВО.
  • В Мариуполе прогремели взрывы в районе аэропорта, где базировались российские силы.

Как отработала украинская ПВО

Ночью Россия атаковала Украину пятью ударными дронами типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска (РФ), сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Четыре враждебных БпЛА сбиты подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны в Донецкой и Харьковской областях — говорится в сообщении.

Пятый беспилотник вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

В Мариуполе прогремели взрывы в районе аэропорта

12 июля во временно оккупированном Россией Мариуполе поднялся новый мощный "хлопок".

О прилетах сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Петр Андрющенко обнародовал фото и видеоподтверждение своих слов.

Прилет в аэропорту. Зашибись. Только там были Хуснулин и Пушилин. И без них там хватает… Какой прекрасный день! – написал Андрющенко.

Политик он с юмором назвал новую порцию "хлопка" для российских оккупантов "подарком себе на именины".

Зашибись. Лучший день июля. Это подарок на именины... Бу-га-га. Они пытаются себя убедить, что это ПВО. Ну-ну. Разве что на земле было поражено, — иронично сказал Петр Андрющенко.

Затем Петр Андрющенко подтвердил, что украинским воинам действительно удалось попасть в Мариупольский аэропорт, где базировались российские силы.

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