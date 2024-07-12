Спасли линию фронта. Что важно знать об уникальных украинских дронах

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно "беспилотники практически спасли линию фронта". Как отмечает Bloomberg, слова главы государства не являются гиперболизацией, ведь роль БПЛА действительно трудно переоценить.
Главные тезисы
- Дроны компании 'Вирий Дрон' производятся в больших количествах - около 6000 беспилотников ежемесячно, способных вывести из строя даже танки.
- Стоимость украинских дронов составляет около 400-500 долларов, однако их эффективность заключается в уничтожении дорогостоящей техники противника.
- Украинские многоразовые дроны могут нести взрывчатку на большое расстояние, что представляет серьезную угрозу для вражеской техники.
Украинские дроны. Как они изменили ход войны
Журналисты обращают внимание на то, что в Украине очень много производителей дронов, которые работают без передышки, чтобы ВСУ имели возможность сдерживать российских захватчиков.
Bloomberg пообщалась с основателем и генеральным директором компании "Вирий Дрон" Алексеем Бабенком.
Что важно понимать, его команда производит около 6000 беспилотников ежемесячно.
Их дрон имеет четыре пропеллера и установленную камеру. Боец ВСУ на поле боя имеет возможность управлять им с помощью пульта, похожего на джойстик для видеоигр.
Почему дроны стали настоящим прорывом
Важным фактором является то, что их стоимость не такая уж неподъемная — около 400-500 долларов, однако эти БПЛА способны уничтожить дорогостоящую технику армии РФ.
Речь идет, к примеру, о танке армии РФ, который стоит 9 миллионов долларов.
Нельзя также проигнорировать тот факт, что кроме fpv-дронов Украина производит многоразовые дроны, которые способны нести взрывчатки на далекое расстояние, в частности, на территорию врага.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-