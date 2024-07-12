Спасли линию фронта. Что важно знать об уникальных украинских дронах

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно "беспилотники практически спасли линию фронта". Как отмечает Bloomberg, слова главы государства не являются гиперболизацией, ведь роль БПЛА действительно трудно переоценить.

Украинские дроны. Как они изменили ход войны

Журналисты обращают внимание на то, что в Украине очень много производителей дронов, которые работают без передышки, чтобы ВСУ имели возможность сдерживать российских захватчиков.

Bloomberg пообщалась с основателем и генеральным директором компании "Вирий Дрон" Алексеем Бабенком.

Что важно понимать, его команда производит около 6000 беспилотников ежемесячно.

Их дрон имеет четыре пропеллера и установленную камеру. Боец ВСУ на поле боя имеет возможность управлять им с помощью пульта, похожего на джойстик для видеоигр.

Крайне интересен тот момент, что один беспилотник FPV может быть оснащен взрывчаткой, достаточно мощной, чтобы вывести из строя бронированную машину. Три таких дрона могут вывести из строя танк. Поделиться

Почему дроны стали настоящим прорывом

Важным фактором является то, что их стоимость не такая уж неподъемная — около 400-500 долларов, однако эти БПЛА способны уничтожить дорогостоящую технику армии РФ.

Речь идет, к примеру, о танке армии РФ, который стоит 9 миллионов долларов.

Когда беспилотник готов, его поднимают в воздух, чтобы провести быстрое тестирование. Затем он откладывается для упаковки и доставки на фронт. И уже в течение недели некоторые военные выполняют боевые задачи, уничтожая российскую машину или взвод благодаря этим дронам, — отмечают журналисты. Поделиться

Нельзя также проигнорировать тот факт, что кроме fpv-дронов Украина производит многоразовые дроны, которые способны нести взрывчатки на далекое расстояние, в частности, на территорию врага.