Почему дроны с искусственным интеллектом эффективнее на фронте. Эксперт назвал преимущества

Эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш заявил, что в настоящее время в Украине есть как минимум пять локальных разработчиков дронов с искусственным интеллектом.

Почему дроны с искусственным интеллектом эффективнее

И вот американская компания показала нам подобное аналогичное решение. Чтобы наши телезрители понимали, что это такое, я объясню. Вы все знаете, что такое РЭБ. Он закрывает, к примеру, машину, технику или пехотинца куполом на 40-60 метров, поэтому FPV может подлететь как со стороны противника, так и с нашей стороны. Для того чтобы эти дроны могли атаковать сквозь РЭБ-куполы, придумали технологию машинного зрения, поэтому не совсем правильно называть это "искусственным интеллектом", ведь это определенный элемент машинного зрения, — пояснил эксперт. Поделиться

Он добавил, когда оператор дрона подлетает к врагу, он с высоты 150-200 метров обозначает цель, после чего БпЛА самостоятельно захватывает и летит к ней. По его словам, этому беспилотнику помешать не может стать ни РЭБ, ни потеря связи, ни ветер, ни движение машины.

Все равно дальше это машинное зрение доведет FPV до цели, которое 100% поразит ее. Неважно, что там будет техника или машина, скажем, любой кадр, на котором можно сфокусироваться. Мы говорим, что за этим будущее, однако такая технология делает дрон дороже 200-300 долларов, поэтому мы сейчас, как и наш противник, не спешим внедрять повсеместно, но когда на направлениях фронта будет полностью проблема, связанная с враждебным насыщением. средств РЭБ, нам придется использовать эту технологию повсюду, — подчеркнул Флэш. Поделиться

Дроны для Украины

В Дании подписали соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, поэтому коалиция дронов для Украины стала еще шире. Согласно этому документу, Украина получит 1 миллион малых ударных БПЛА в ближайшем году.

Также сообщалось, что Нидерланды выделили 20 млн. евро в общий фонд новой коалиции по закупке беспилотников для Украины.