Почему дроны с искусственным интеллектом эффективнее на фронте. Эксперт назвал преимущества

Эксперт по радиотехнологиям Сергей Флеш заявил, что в настоящее время в Украине есть как минимум пять локальных разработчиков дронов с искусственным интеллектом.
Главные тезисы
- Дроны с искусственным интеллектом оказываются более эффективными на фронте благодаря технологии машинного зрения, позволяющей им точно захватывать и атаковать цели.
- Технология машинного зрения предоставляет дронам независимость от помех, таких как РЭБ, потеря связи или погодные условия.
- Украина привлекает международные ресурсы для развития беспилотников, пытаясь снизить дефицит этих технологий в боевых действиях.
- Коалиция государств, поставляющих беспилотники Украине, поддерживает развитие в этой области и усиливает ее обороноспособность.
- Интеграция дронов с искусственным интеллектом в военные операции становится важным элементом стратегии обороны в современных условиях.
Почему дроны с искусственным интеллектом эффективнее
Он добавил, когда оператор дрона подлетает к врагу, он с высоты 150-200 метров обозначает цель, после чего БпЛА самостоятельно захватывает и летит к ней. По его словам, этому беспилотнику помешать не может стать ни РЭБ, ни потеря связи, ни ветер, ни движение машины.
Дроны для Украины
В Дании подписали соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, поэтому коалиция дронов для Украины стала еще шире. Согласно этому документу, Украина получит 1 миллион малых ударных БПЛА в ближайшем году.
Также сообщалось, что Нидерланды выделили 20 млн. евро в общий фонд новой коалиции по закупке беспилотников для Украины.
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